Bihar Weather: बिहार के भोजपुर, सीवान और कैमूर समेत कई जिलों में आज होगी बारिश, ठनका गिरने का भी अलर्ट
Bihar Weather: बिहार में जुलाई के महीने में बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत है। आज भोजपुर, सीवान, बक्सर, अररिया और अरवल समेत कई अन्य जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।
Bihar Weather: बिहार में जून के महीने से ज्यादा बाारिश जुलाई में हो रही है। इस बारिश के बाद किसानों को भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पूर्णिया, कटिहार, चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और अरवल समेत करीब 18 जिलों में आज बारिश की संभावना है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। शनिवार को पूर्णिया में तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी लौट आई। सुबह से ही चटक धूप खिलने के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के बीच लोगों की आवाजाही जारी रही, हालांकि कई लोग पेड़ों की छांव में बैठकर राहत तलाशते नजर आए।
पिछले दो सप्ताह से रिमझिम और झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ था और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी। लेकिन पिछले दो दिनों से मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बीच-बीच में धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा, जिससे कुछ समय के लिए लोगों को राहत भी मिली। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शनिवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री और अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।
जिले का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 26 जुलाई से 29 जुलाई तक जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों और किसानों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।