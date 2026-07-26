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Bihar Weather: बिहार के भोजपुर, सीवान और कैमूर समेत कई जिलों में आज होगी बारिश, ठनका गिरने का भी अलर्ट

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार में जुलाई के महीने में बारिश देखने को मिल रही है। कई जिलों में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत है। आज भोजपुर, सीवान, बक्सर, अररिया और अरवल समेत कई अन्य जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। 

बिहार का मौसम
बिहार का मौसम

Bihar Weather: बिहार में जून के महीने से ज्यादा बाारिश जुलाई में हो रही है। इस बारिश के बाद किसानों को भी राहत मिली है। मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। पूर्णिया, कटिहार, चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास और अरवल समेत करीब 18 जिलों में आज बारिश की संभावना है। ठनका गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। शनिवार को पूर्णिया में तेज धूप निकलने से उमस भरी गर्मी लौट आई। सुबह से ही चटक धूप खिलने के कारण लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय चिलचिलाती धूप के बीच लोगों की आवाजाही जारी रही, हालांकि कई लोग पेड़ों की छांव में बैठकर राहत तलाशते नजर आए।

पिछले दो सप्ताह से रिमझिम और झमाझम बारिश के कारण मौसम सुहावना बना हुआ था और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी। लेकिन पिछले दो दिनों से मौसम साफ होने और तेज धूप निकलने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बीच-बीच में धूप और छांव का सिलसिला चलता रहा, जिससे कुछ समय के लिए लोगों को राहत भी मिली। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि शनिवार को न्यूनतम तापमान में एक डिग्री और अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई।

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जिले का न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 26 जुलाई से 29 जुलाई तक जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों और किसानों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने तथा आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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