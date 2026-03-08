Hindustan Hindi News
Bihar Weather Report: 32 जिलों में आंधी-बारिश के साथ ठनका की चेतावनी, न्यूनतम तापमान बढ़ेगा

Mar 08, 2026 10:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के 32 जिलों में सोमवार को आंधी-बारिश के साथ ठनका गिरने के आसार हैं। हालांकि, दक्षिण-पश्चिम भाग के छह जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा।

Bihar Weather Report: बिहार के 32 जिलों में सोमवार को आंधी-बारिश के आसार हैं। हालांकि, दक्षिण-पश्चिम भाग के छह जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। अन्य जिलों में एक-दो स्थानों पर ठनका गिरने के साथ ही आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्व भाग के सात जिलों में आंधी-बारिश की प्रबल संभावना है। इससे राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मंगलवार को दक्षिण पूर्व भाग के पांच व उत्तर पूर्व भाग के सात जिलों और बुधवार को उत्तर बिहार के 14 जिलों में आंधी-बारिश के आसार हैं।

प्रदेश के ज्यादातर शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 28.1 से 34.8 और न्यूनतम तापमान 17.5 से 23.4 डिग्री के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 34.8 डिग्री कैमूर और सबसे कम तापमान 17.5 डिग्री सहरसा के अगवानपुर में दर्ज किया गया। सोमवार को बारिश का असर तापमान पर पड़ेगा।

पटना में भी बारिश की संभावना

पटना जिले के एक-दो स्थानों पर सोमवार को ठनका के साथ आंधी और बारिश के आसार हैं। तीन दिनों तक आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी। लेकिन, रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। रविवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट और न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 32.9 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया।

