bihar weather report temperature will fall three degre cold will increased fog in several areas
बिहार में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड, कोहरे की भी मार; मौसम का हाल

बिहार में 3 डिग्री तक गिरेगा पारा और बढ़ेगी ठंड, कोहरे की भी मार; मौसम का हाल

संक्षेप:

Bihar Weather: न्यूनतम तापमान में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। दिसंबर में राज्य का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व भाग के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान के भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।

Wed, 3 Dec 2025 07:09 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: बिहार में दिसंबर महीने में शीतलहर के आसार नहीं है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान भी 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।मौसम विभाग ने मंगलवार को दिसंबर के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर में बिहार का औसत अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मगर इस वर्ष इससे अधिक रहने के आसार हैं।

न्यूनतम तापमान में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं हैं। दिसंबर में राज्य का सामान्य न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हालांकि उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व भाग के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान के भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। वहीं शेष भागों का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने की संभावना है। साथ ही दिसंबर में सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राज्य का सामान्य वर्षा 5.1 मिलीमीटर है।

पांच वर्षों के बाद नवंबर में बारिश

राज्य में पांच वर्षों के बाद नवंबर 2025 में बारिश हुई। इससे पहले 2020 से 2024 के बीच नवंबर में कहीं भी बारिश नहीं हुई थी। नवंबर में सामान्य से 169% अधिक बारिश हुई। राज्य के न्यूनतम तापमान में गुरुवार तक एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार है। इस कारण सुबह और शाम में ठंड बढ़ेगी। मगर अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। ऐसे में दिन में लोगों को ठंड से राहत मिलेगी।

राज्य के एक या दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का अधिकतम तापमान 23.8 से 27.1 और न्यूनतम तापमान 10.4 से 18.8 डिग्री के बीच रहा। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 27.1 डिग्री शेखपुरा तो सबसे कम तापमान 10.4 डिग्री समस्तीपुर में रहा। वहीं सबसे कम दृश्यता 500 मीटर पूर्णिया में रहा।

पटना में आज भी आसमान रहेगा साफ, तापमान गिरा

पटना का मौसम बुधवार को भी साफ रहेगा। जिस कारण लोगों को सूरज के दर्शन होंगे। मगर मंगलवार को राजधानी के तापमान में गिरावट आई। पटना से अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.0 डिग्री की गिरावट आई है। राजधानी का अधिकतम तापमान 25.7 और न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री रहा।

