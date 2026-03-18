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Bihar Weather: बिहार में वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट, बारिश कब होगी; जानिए मौसम का हाल

Mar 18, 2026 09:55 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: अभी बढ़े हुए तापमान की वजह से बिहार में कई जगहों पर गर्मी झेल रहे लोगों को आगे बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च को बिहार के लगभग सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है।

Bihar Weather: बिहार में वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट, बारिश कब होगी; जानिए मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मार्च के महीने में लोगों को अच्ची गर्मी का एहसास हो रहा है। दिन के वक्त तीखी धूप निकलने की वजह से लोग धूप में जाने से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी बढ़े हुए तापमान की वजह से गर्मी झेल रहे लोगों को आगे बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मार्च को बिहार के लगभग सभी जिलों में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20, 21 और 22 मार्च को उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान और गोपालंगज में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर तथा उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुर, सहरसा औऱ पूर्णिया में भी एक दो स्थानों पर बरसात हो सकती है। 20 मार्च को दक्षिण पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया में भी एक दो जगहों पर बारिश का अनुमान है।

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दक्षिण पूर्व बिहार के इन जिलों में 21 तारीख को भी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दक्षिण मध्य बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानबाद तथा दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में एक दो स्थानों पर बारिश की संभावना है।

वज्रपात और तेज हवाओं का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि 20 मार्च को बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण-पूर्व भागों के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात या 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

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21 मार्च को भी बिहार के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात और 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट है। 22 तारीख को बिहार के उत्तर-पूर्वी भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वज्रपात और तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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