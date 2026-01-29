Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar weather report strong wind in champaran and gopalganj no changes in temperature for next five days
Bihar Weather: बिहार में बढ़ेगी ठंड, तेज हवाएं और बूंदाबांदी भी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में बढ़ेगी ठंड, तेज हवाएं और बूंदाबांदी भी; आगे कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटो के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है।

Jan 29, 2026 10:18 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार में बदलते मौसम ने लोगों को हैरान कर रखा है। बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहे। इससे पहले दोपहर के वक्त कई जगहों पर धूप खिल रही थी जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही थी। दिन और रात के वक्त लोगों को अभी भी ठंड का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि अगले 24 घंटो के दौरान राज्य के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिलों के एक या दो स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। कुछ जिलों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे ठंड में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 5 दिनों के दौरान बिहार में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पूर्वी बिहार और उसके आसपास के इलाकों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक बना चक्रवाती सर्कुलेशन अभी भी बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट आ सकती है।

ये भी पढ़ें:प्रेमी ने बुलाया फिर 4 दोस्तों संग मिल किया गैंगरेप,बिहार में छात्रा से हैवानियत

मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी के आसार

बिहार में मौसम का मिजाज फिर बदलेगा। गुरुवार से अगले तीन दिनों तक बूंदाबांदी की हो सकती है। साथ ही पूरे दिन बादलों के बीच तेज पछुआ हवा के कारण सुबह-शाम कनकनी में बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसका पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कुछ जिलों में अगले तीन दिनों तक गरजवाले मध्यम दर्जे के बादल छाए रह सकते हैं। इससे कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है।

इस बीच बुधवार को पूरे दिन बादलों की आवाजाही होती रही। इससे तापमान में आंशिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 0.2 डिग्री बढ़कर 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब एक डिग्री बढ़कर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं, तेज पछुआ हवा के कारण ठंड में भी हल्की बढ़ोतरी हुई।

कुछ जिलों में कोहरा

सीवान और सारण जिले में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप भी निकलने का अनुमान है। भागलपुर जिले में रात के वक्त ठंड की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, दिन में लोगों को ठंड से राहत मिल सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।