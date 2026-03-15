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Bihar Weather: छाता भी रखें साथ, बिहार में आज से आंधी और बरसात, 19 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम

Mar 15, 2026 07:15 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather: मौसम में बदलाव और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में विशेष बदलाव के चलते दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी।

Bihar Weather: छाता भी रखें साथ, बिहार में आज से आंधी और बरसात, 19 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में रविवार से मौसम की मिजाज में बदलाव होगा। आंधी और बारिश के आसार हैं। रविवार को इसका प्रभाव राज्य के तराई और दक्षिण भाग के जिलों में देखा जा सकता है। तेज हवा और बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे लोगों को आंशिक तौर पर गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में 15 से 19 मार्च के बीच बारिश के आसार हैं। 16 मार्च को राज्यभर में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है।

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मौसम में बदलाव और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में विशेष बदलाव के चलते दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है।

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तापमान पहुंचा 37 डिग्री के पार

प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार चला गया है। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 27.8 से 37.3 और न्यूनतम 17.4 से 25.1 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 37.3 डिग्री कैमूर में और सबसे कम तापमान 17.4 डिग्री सीवान के जीरादेई में रिकॉर्ड हुआ।

पटना में कल आंधी के साथ हो सकती है बारिश

पटना में सोमवार को आंधी और बारिश के आसार हैं। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी में पिछले एक सप्ताह से रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। शनिवार को लगातार दुसरे दिन न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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