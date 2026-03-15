Bihar Weather: छाता भी रखें साथ, बिहार में आज से आंधी और बरसात, 19 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: मौसम में बदलाव और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में विशेष बदलाव के चलते दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी।
Bihar Weather: बिहार में रविवार से मौसम की मिजाज में बदलाव होगा। आंधी और बारिश के आसार हैं। रविवार को इसका प्रभाव राज्य के तराई और दक्षिण भाग के जिलों में देखा जा सकता है। तेज हवा और बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे लोगों को आंशिक तौर पर गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में 15 से 19 मार्च के बीच बारिश के आसार हैं। 16 मार्च को राज्यभर में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है।
मौसम में बदलाव और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश से खेतों में खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। मौसम में विशेष बदलाव के चलते दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव का पूर्वानुमान नहीं है।
तापमान पहुंचा 37 डिग्री के पार
प्रदेश का अधिकतम तापमान 37 डिग्री के पार चला गया है। शनिवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 27.8 से 37.3 और न्यूनतम 17.4 से 25.1 डिग्री के बीच रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 37.3 डिग्री कैमूर में और सबसे कम तापमान 17.4 डिग्री सीवान के जीरादेई में रिकॉर्ड हुआ।
पटना में कल आंधी के साथ हो सकती है बारिश
पटना में सोमवार को आंधी और बारिश के आसार हैं। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी में पिछले एक सप्ताह से रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। शनिवार को लगातार दुसरे दिन न्यूनतम तापमान में 0.3 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।