Bihar Weather:सतर्क रहें! बिहार में आज से आंधी-बारिश, ठनका का येलो अलर्ट भी जारी; आगे कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather:पटना में सोमवार और मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। जबकि, बुधवार और गुरुवार को घने बादल छाए रहने का पुर्वानुमान है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिम भाग के 13 जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है।
Bihar Weather: पूरे बिहार में सोमवार को आंधी की चेतावनी है। जबकि, दक्षिण बिहार और उत्तर-पूर्वी भाग के जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं, अगले सात दिनों तक राज्य में तेज हवा चलने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इससे खड़ी फसलों, केले के बागानों और आम के बगीचों को नुकसान की आशंका है।
पटना में सोमवार और मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। जबकि, बुधवार और गुरुवार को घने बादल छाए रहने का पुर्वानुमान है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिम भाग के 13 जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भाग के 25 जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश, ठनका और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
इसके साथ ही 20 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है। पटना मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर ने बताया कि मौसम प्रणाली के प्रभाव से राज्य के निचले वायुमंडल में आद्रता बढ़ी है। स्थानीय संवहनीय गतिविधियों का भी प्रभाव है।