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Bihar Weather:सतर्क रहें! बिहार में आज से आंधी-बारिश, ठनका का येलो अलर्ट भी जारी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Mar 16, 2026 06:10 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather:पटना में सोमवार और मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। जबकि, बुधवार और गुरुवार को घने बादल छाए रहने का पुर्वानुमान है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिम भाग के 13 जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है।

Bihar Weather:सतर्क रहें! बिहार में आज से आंधी-बारिश, ठनका का येलो अलर्ट भी जारी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: पूरे बिहार में सोमवार को आंधी की चेतावनी है। जबकि, दक्षिण बिहार और उत्तर-पूर्वी भाग के जिलों में गरज के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं, अगले सात दिनों तक राज्य में तेज हवा चलने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इससे खड़ी फसलों, केले के बागानों और आम के बगीचों को नुकसान की आशंका है।

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पटना में सोमवार और मंगलवार को आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। जबकि, बुधवार और गुरुवार को घने बादल छाए रहने का पुर्वानुमान है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पश्चिम भाग के 13 जिलों के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर-पूर्वी और दक्षिण भाग के 25 जिलों में एक या दो स्थानों पर गरज के साथ बारिश, ठनका और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

इसके साथ ही 20 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है। पटना मौसम विभाग के वरीय वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर ने बताया कि मौसम प्रणाली के प्रभाव से राज्य के निचले वायुमंडल में आद्रता बढ़ी है। स्थानीय संवहनीय गतिविधियों का भी प्रभाव है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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