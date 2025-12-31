Bihar Weather: बिहार में भीषण ठंड के बीच नए साल का आगाज, शीत दिवस और कोहरे की चेतावनी; मौसम का हाल
Bihar Weather: मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर बिहार और दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में शीत दिवस और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं एक जनवरी को उत्तर बिहार में शीत दिवस और राज्यभर में कोहरे छाए रहने की संभावना है।
Bihar Weather: बिहार में भीषण ठंड के बीच नववर्ष का आगाज होगा। कंपकंपी और ठिठुरन के बीच लोग नव वर्ष मनाने को मजबूर होंगे। सर्द पछुआ की रफ्तार अधिक रहने के कारण लोगों कंपकंपी वाली ठंड से राहत नहीं मिल रही है। इसी कारण राज्य के ज्यादातर जिलों में दो दिनों तक शीत दिवस और कोहरा छाये रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर बिहार और दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में शीत दिवस और कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है।
वहीं एक जनवरी को उत्तर बिहार में शीत दिवस और राज्यभर में कोहरे छाए रहने की संभावना है। जबकि अगले चार दिनों तक राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं हैं। मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।
प्रदेश का न्यूनतम तापमान 7.7 से 12.6 और अधिकतम तापमान 12.7 से 19.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। गया जी, औरंगाबाद, नालंदा भीषण शीत दिवस और डेहरी शीत दिवस की चपेट में रहा। वहीं, सबसे कम दृश्यता 700 मीटर वाल्मीकि नगर में दर्ज किया गया। बिहार का सबसे कम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस राजगीर में और सबसे अधिक तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस राजगीर एवं शेखपुरा में रिकॉर्ड हुआ।
पटना में 10वें दिन निकली धूप
पटना में मंगलवार को नौ दिनों के बाद दोपहर में धूप निकली। लेकिन पछुआ हवा की रफ्तार तेज रहने से लोगों को ठिठुरन वाली ठंड से राहत नहीं मिली। हालांकि धूप निकलने के कारण पटना के अधिकतम तापमान में 2.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। लेकिन न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 16.9, न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया। पटना में बुधवार व गुरुवार को कोहरा छाए रहने के आसार हैं। पटना में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने की कोई चेतावनी जारी नहीं की है।