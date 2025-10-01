Bihar Weather: बिहार में 2 दिन खूब बारिश, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी; मौसम का हाल

Bihar Weather: पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक-दो स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को पटना में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान जिले के एक-दो स्थानों पर गरज-तड़क के साथ बारिश होने के आसार हैं।‌

Bihar Weather: बिहार में दो अक्टूबर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने 2 अक्टूबर को सात और 3 को 21 जिलों में भारी और अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान पूरे राज्य में बारिश होगी। राज्यभर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं मंगलवार को पांच जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 23.2 मिमी बारिश हुई।

इन जिलों में है भारी बारिश का अलर्ट दशहरा के दिन किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, भागलपुर, सुपौल में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को पश्चिम-पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज व सुपौल में एक-दो जगहों पर अति भारी बारिश ऑरेंज अलर्ट है।