Bihar Weather: पूरे बिहार में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में झमाझम बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जारी मौसम का रुख आज भी बना रहेगा। राज्य के सभी भागों में आज बारिश के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है वहीं, प्रदेश के 20 जिलों में मुसलाधार बारिश और हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना जताई गई है। आज झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। 5 मई से फिर तापमान बढ़ने के आसार हैं। सूर्योदय का वक्त 05:14 AM बजे तो सूर्यास्त शाम 06:27 PM बजे होने की उम्मीद है। शनिवार को वातावरण में नमी का स्तर 46 % है तो वायुमंडलीय दबाव 1006 के स्तर पर कायम है।

आज पटना,मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 20 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति भी 50 किलो मीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 को पार कर सकती है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है लेकिन, इसकी मात्रा कम रहने के आसार हैं। राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि आज से से 5 मई के बीच बिहार और झारखंड समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। निचले स्तर की हवाओं और वायुमंडलीय पैटर्न के कारण मैदानी इलाकों में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बात बताई गई है। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।