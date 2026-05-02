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Bihar Weather: पूरे बिहार में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में झमाझम बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

May 02, 2026 06:47 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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राज्य के सभी भागों में आज बारिश के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट है वहीं, प्रदेश के 20 जिलों में मुसलाधार बारिश और हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना जताई गई है।

Bihar Weather: पूरे बिहार में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, 20 जिलों में झमाझम बारिश दिलाएगी गर्मी से राहत

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से जारी मौसम का रुख आज भी बना रहेगा। राज्य के सभी भागों में आज बारिश के साथ आंधी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है वहीं, प्रदेश के 20 जिलों में मुसलाधार बारिश और हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा रहने की संभावना जताई गई है। आज झुलसाने वाली गर्मी से राहत रहेगी। राज्य में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। 5 मई से फिर तापमान बढ़ने के आसार हैं। सूर्योदय का वक्त 05:14 AM बजे तो सूर्यास्त शाम 06:27 PM बजे होने की उम्मीद है। शनिवार को वातावरण में नमी का स्तर 46 % है तो वायुमंडलीय दबाव 1006 के स्तर पर कायम है।

आज पटना,मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 20 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति भी 50 किलो मीटर प्रति घंटा के आसपास रहेगी। कुछ स्थानों पर हवा की गति 60 को पार कर सकती है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है लेकिन, इसकी मात्रा कम रहने के आसार हैं। राज्य के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी जिससे झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि आज से से 5 मई के बीच बिहार और झारखंड समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। निचले स्तर की हवाओं और वायुमंडलीय पैटर्न के कारण मैदानी इलाकों में तेज आंधी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की बात बताई गई है। बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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