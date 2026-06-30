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Bihar Weather: बिहार के मोतिहारी में अटका मानसून, गोपालगंज-चंपारण में बारिश का ऑरेंज अलर्ट; कहां आंधी चलेगी

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: बिहार में मानसून अटक-अटक कर आगे बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर के बाद अब मानसून मोतिहारी में जा अटका है। मौसम विभाग ने दरभंगा, पूर्वीं चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली में एक दो जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

Bihar Weather: बिहार के मोतिहारी में अटका मानसून, गोपालगंज-चंपारण में बारिश का ऑरेंज अलर्ट; कहां आंधी चलेगी

Bihar Weather: बिहार के कुछ जिलों में मानसून की सक्रियता दिखने लगी है। इसके असर से भारी और अत्यधिक भारी बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई और लोगों ने उसम से राहत पाई है। हालांकि, अभी भी बिहार के कई जिले गर्मी और भीषण उमस की चपेट में हैं। इधर मौसम विभाग ने मंगलवार को गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश का औरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दरभंगा, पूर्वीं चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली में एक दो जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। साथ ही उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। पटना में आंशिक बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने मौसम में सुधार के आसार जताएं हैं। ताजा परिस्थितियों में बिहार के शहरों को लू से निजात मिली है।

मोतिहारी में अटका है मानसून

बिहार में पांच जिले मानसून के आगमन से वंचित हैं। पिछले कई दिनों से मानसून मोतिहारी में अटका हुआ है। इससे पहले मानसून मुजफ्फरपुर में भी अटक गया था। मोतिहारी में मानसून के अटकने से आरा, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर में अभी मानसून प्रसार नहीं पा सका है। गोपालगंज में मानसून ने प्रसार पाया है। इससे बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। सुपौल, अररिया, वैशाली, पूर्णिया, मधुबनी, किशनगंज, दरभंगा, मधेपुरा में पिछले 24 घंटों में हुई भारी और अतिभारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सुपौल के सरायगढ़ भापतियाही में सर्वाधिक बारिश 196.4 मिमी हुई। सुपौल के पिपरा में 140 मिमी, किशनपुर में 133.4 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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यहां दर्ज हुई झमाझम बारिश

अररिया के नरपतगंज में 96 मिमी, सुपौल के मरौना 95.5 मिमी, पूर्णिया के बायसी में 68.2 मिमी, मधुबनी के माधेपुर 58.6 मिमी, अररिया में 52 मिमी, दरभंगा में 50 मिमी, पूर्णिया में 49.1 मिमी, मधेपुरा के कुमारखंड में 43.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। किशनगंज के पोठिया में 42.2 मिमी और अररिया के रानीगंज में 41.2 मिमी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई शहरों के अधिकतम तापमान में कमी आई है।

पटना में आज आंधी और बारिश के आसार

पटना में सोमवार को दोपहर में बादलों की आवाजाही बढ़ी। कुछ देर आंधी चलने के बाद छिटपुट बूंदाबांदी से मौसम का मिजाज बदला। लोग बादलों के झमाझम बरसने की आस में रहे। देर शाम में बादलों के छाए रहने से तपिश से राहत मिली। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को पटना में कुछ जगहों पर आंधी-बारिश का पूर्वानुमान किया गया है।

मुजफ्फरपुर में 2 जुलाई तक तेज बारिश

मुजफ्फरपुर जिले में सोमवार सुबह से दोपहर तक झमाझम बारिश हुई। मानसून की सक्रियता के बाद पिछले 24 घंटे में लगभग 45 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश के बाद हवा में नमी की मात्रा सौ फीसदी हो गई। इस दौरान लोगों को धूप से भले ही राहत मिली, लेकिन उमस की अधिकता के कारण पसीने से तरबतर रहे।

बारिश के असर से तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई। बारिश के बाद शहर में जगह-जगह जलजमाव होने से लोगों को कठिनाई हुई। मौसम विज्ञान विभाग ने दो जुलाई तक तेज बारिश व उसके बाद पूरे हफ्ते हल्की बारिश की संभावना जताई है।

भागलपुर में कैसा रहेगा मौसम

मानसून के आगमन के बावजूद धान की खेती की तैयारी में जुटे भगलपुर जिले के किसान व गर्मी से परेशान आमलोग बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शहर में दोपहर बाद आसमान में घने बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं हुई। वहीं कहलगांव व पीरपैंती इलाके में हल्की बारिश हुई। दोपहर दो बजे तक तेज धूप व उमस से लोग बेहाल रहे। दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहा।

बीएयू सबौर और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 30 जून को भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान है। वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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