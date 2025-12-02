Bihar Weather: उत्तर से ज्यादा दक्षिण बिहार में पड़ेगी ठंड, अगले 7 दिन तक कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया
Bihar Weather: अगले सात दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य के एक-दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इधर, सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई।
Bihar Weather: बिहार में इस सीजन में कम ठंड पड़ने के आसार हैं। पिछले दो-तीन वर्षों के मुकाबले इस वर्ष ठंड से आंशिक तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के पुर्वानुमान के अनुसार शीत ऋतु के इस सीजन में दिसंबर से फरवरी के बीच प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। दिसंबर में उत्तर के मुकाबले दक्षिण बिहार में अधिक ठंड पड़ेगी। दिसंबर के दौरान दक्षिण बिहार का न्यूनतम तापमान सामान्य और उत्तर बिहार का न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा।
दूसरी तरफ मंगलवार को राज्य के न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। लेकिन अधिकतम तापमान में अगले चार-पांच दिनों तक विशेष बदलाव नहीं होगा। इसी कारण सुबह और शाम में लोगों को ठंड का अहसास होगा। दिन में आसमान साफ रहने से लोगों को राहत मिलेगी।
अगले सात दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं मंगलवार और बुधवार को राज्य के एक-दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। इधर, सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 28.0 डिग्री स मोतिहारी और सबसे कम 11.8 डिग्री किशनगंज में रहा। सबसे कम दृश्यता 500 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई।
पटना में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना का मौसम मंगलवार को साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय आंशिक कोहरा छाये रहने के आसार हैं। इस कारण लोगों को ठंड का अहसास होगा। सोमवार को राजधानी के न्यूनतम तापमान में 0.2 और अधिकतम तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 26.3 और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री रहा।