Bihar Weather: अगस्त में खूब बरसेंगे बदरा, अगले 3 दिनों तक पटना समेत बिहार के कई जिलों में होगी बारिश; मौसम का हाल

Bihar Weather: पटना समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पटना में रविवार रात से हो रही बारिश मंगलवार को भी जारी रही। इससे राज्य में धान की रोपनी का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा है। मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से हल्की से मध्यम स्तर के बारिश होने की संभावना जताई गई है।

वहीं, अगस्त के महीने में मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश की भरपाई इस महीने में हो सकेगी। उधर, राज्य के दक्षिण जिलों में रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में बारिश लगातार होने से पहाड़ी नदियों में पानी आना शुरू हो गया है। साथ ही जलाशयों के भर जाने से अब खेती पटरी पर लौट आई है। पटना में 9.7 मिमी, वाल्मीकि नगर में 3.6 मिमी, छपरा में 4.2 मिमी, पुपरी में 3.5 मिमी, खगड़िया में 4 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

उधर पटना, जहानाबाद, भोजपुर, अरवल, समस्तीपुर, कैमूर, अरवल बेगूसराय, रोहतास, नालंदा, बक्सर, सारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा समेत अन्य जिलों में मंगलवार को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। उधर, पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार अगले तीन दिनों तक राज्य के सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिले में बारिश होने की संभावना जताई गई है।

राज्य के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। पटना का अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री रहा। गया का 32.2 डिग्री, भागलपुर का 34.2 डिग्री, पूर्णिया का 34.1 डिग्री, मुजफ्फरपुर का 30 डिग्री, छपरा का 33.2 डिग्री, दरभंगा का 32.6 डिग्री, सुपौल का 31.4 डिग्री, फारबिसगंज का 31.4 डिग्री, डेहरी ऑन सोन का 32.2 डिग्री, जमुई का 34.9 डिग्री, वैशाली का 33.9 डिग्री, पुपरी का 32 डिग्री, औरंगाबाद 34 डिग्री, खगड़िया 35. 6 डिग्री, बांका 34 डिग्री, कटिहार 33.8 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान खगड़िया में दर्ज किया गया।

बारिश से पटना पानी-पानी राजधानी में मंगलवार को देर शाम हुई बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति बन गई। दक्षिणी बाइपास में एनएच की सर्विस लेन में चलना मुश्किल हो गया। यहां घंटों ट्रैफिक जाम रहा। वहीं, नेशनल हाइवे के अंडरपास में एक फीट तक पानी लग गया। हालांकि, नगर निगम की टीम अतिरिक्त पंप लगाकर लगातार पानी निकाल रहा है।

दक्षिणी बाइपास में शाम को भारी बारिश हुई। जिससे घंटों पानी लगा रहा। रामकृष्णा नगर, भोजपुर कॉलोनी, जगनपुरा, पूर्वी रामकृष्णा नगर में जलजमाव की स्थिति बन गई है। यहां से पानी की निकासी का स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं, नूतन राजधानी अंचल क्षेत्र में पड़ने वाले गर्दनीबाग के रोड संख्या नौ में बारिश का पानी नहीं निकल पाया है।