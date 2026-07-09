Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar Weather: बिहार के गोपालगंज, चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट; पटना, मुजफ्परपुर और मधुबनी में भी बरसात; मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, र, पटना
Follow us on Google News
share

Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में आज भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है।आईएमडी ने कहा है गोपालगंज और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि, बिहार में मानसून के आने के कई दिन बीतने के बाद भी कम बारिश हुई है। 

Bihar Weather: बिहार के गोपालगंज, चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट; पटना, मुजफ्परपुर और मधुबनी में भी बरसात; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में मानसून के आने के बाद भी जून में बारिश नहीं हुई। अब जुलाई में मानसून कुछ सक्रिय हुआ तो कुछ वर्षा हो रही है। बावजूद अब तक (जून से लेकर सात जुलाई तक) बिहार में बारिश की स्थिति बेहद खराब है। सूबे के सभी जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। बिहार में सबसे कम बारिश वाले पांच जिलों में गया भी शामिल है। पांच जिलों में गया के अलावा पटना, सारण, नालंदा व भोजपुर शामिल हैं। इन पांच जिलों में 70 से लेकर 78 फीसदी कम बरसात हुई है। पटना और सारण में सामान्य से 78 फीसदी कम तो भोजपुर में 75, नालंदा में 72 और गया में 71 फीसदी कम बारिश हुई है। प्रदेश में सबसे अधिक बारिश सुपौल में सामान्य से मात्र आठ फीसदी कम हुई है। बिहार में अब तक सामान्य से 54 फीसदी कम वर्षा हुई है।

मौसम विभाग ने गोपालगंज और प. चंपारण में गुरुवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। छिटपुट बारिश कई हिस्सों में जारी रहेगी। बुधवार को पटना में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। पुरवाई के प्रसार से मौसम सुहाना रहा। गुरुवार को भी कमोबेस ऐसा ही मौसम बना रहेगा। पटना के न्यूनतम तापमान में बुधवार 0.5 डिग्री की कमी आई। अधिकतम तापमान में चार डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है कि मधुबनी शिवहर और सीतामढ़ी जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना जिले में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें:मूलांक 7: आज केतु के प्रभाव के कारण टल सकता है आपका आर्थिक नुकसान

बारिश हुई पर गर्मी से राहत नहीं

मुजफ्फरपुर जिले में बुधवार की दोपहर करीब 45 मिनट हुई झमाझम बारिश के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिली। उमस बढ़ने से लोग बेहाल रहे। पिछले 24 घंटों में लगभग 15 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार तक जिले में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि जिले में सुस्त पड़े मानसून के जोर पकड़ने की संभावना काफी कम है। इधर, बुधवार को अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं, नयूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। यह सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम था। इस दौरान औसत न्यूनतम आर्द्रता 90 प्रतिशत रही, जबकि 7 किमी प्रति घंटे की औसत गति से पुरवा हवा चली।

पूर्णिया में बारिश का येलो अलर्ट

मानसून लगातार बरस रहा है। पूर्णिया जिले में बुधवार सुबह से ही बादल छाए रहने के कारण शहर का मौसम सुहावना बना रहा। गत रात शहर में हल्की बारिश हुई जबकि प्रखंडों में झमाझम बारिश हुई। गत रात से अहले सुबह तक शहर में महज दो मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी जलालगढ़ प्रखंड में 45.6 मिलीमीटर बारिश हुई। बैसा प्रखंड में 48.6 मिलीमीटर, अमौर प्रखंड में 74.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बरसात से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्साहित किसान धान रोपनी को लेकर पुरी मुस्तैदी से जुट गए हैं। चार दिन पहले भीषण गर्मी से परेशान लोगों को पिछले तीन दिनों से पूर्णिया का मौसम मिनी दार्जिलिंग साबित होने लगा है।

ये भी पढ़ें:आज से भरत तिवारी की मां का अनशन, कोर्ट में परिजनों ने मां और भाभी ने क्या कहा

बुधवार सुबह से ही आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। बुधवार सुबह से शाम तक कभी कभार हल्की फुहारें होने से युवकों ने काफी आनन्द उठाया। बारिश की हल्की फुहारें में भींग कर रील बनाने वाले युवकों ने भी सुहावना मौसम का आनंद उठाया। बुधवार को मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार को न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 जुलाई, 10 जुलाई , एवं 11 जुलाई एवं 12 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे में बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

भागलपुर में बारिश से जलजमाव

बुधवार को दिन में हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। सबसे ज्यादा बदतर स्थिति भोलानाथ पुल से बौंसी पुल के बीच और मिरजान स्थित शीतला स्थान चौक पर देखने को मिली। इन इलाकों में नालों का गंदा पानी उफनकर मुख्य सड़कों पर बहने लगा। राहगीर और वाहन चालक गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। सूजागंज, लोहापट्टी में भी बारिश में सड़क तालाब में तब्दील हो गई। डीएम कार्यालय के मुख्य गेट के पास भी जलजमाव से अधिकारियों व फरियादियों को खासी परेशानी हुई। निगम के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी आदित्य जायसवाल ने बताया किजहां जलजमाव की गंभीर समस्या हो रही है, उन्हें चिह्नित किया जा रहा है। उन इलाकों के लिए नए सिरे से नालों का प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:लालू प्रसाद यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में निर्दलीय ठोकी ताल, कुल 422 मतदान केंद्र

जलजमाव से परेशानी

नाथनगर। नाथनगर-कंझिया मार्ग में पांच वर्षों से जलजमाव की समस्या से लोग परेशान हैं। हल्की बारिश में भी सड़क पर जलजमाव हो जाता है। स्थानीय पिंटू कुमार ने बताया कि हाल के दिनों में नाथनगर आए पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र को ग्रामीणों ने सड़क व नाला निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा था। लेकिन अबतक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

कैमूर में तीन दिन होगी बारिश

कैमूर में गुरुवार से शनिवार तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। इससे तापमान में एक डिग्री की गिरावट भी हो सकती है। इसके बाद रविवार को तापमान में दो डिग्री की वृद्धि की संभावना है। यानी 32 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। जलजमाव वाले स्थल पर चूना, केरोसिन छिड़काव किया जा सकता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar Weather Bihar Weather Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।