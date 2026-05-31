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Bihar Weather: बिहार के आसमान में आज बादलों का डेरा, 11 शहरों में आंधी-पानी की चेतावनी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो गुजर रहे नौतपा के आखिरी तीन दिन में दिन संग रात के तापमान में उछाल आएगा। जून के पहले सप्ताह में सूरज की तपिश बढ़ेगी और चार जून तक तो दिन का पारा 37.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा।

Bihar Weather: बिहार के आसमान में आज बादलों का डेरा, 11 शहरों में आंधी-पानी की चेतावनी; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में मौसम ने लोगों को छका रखा है। कहीं आंधी-बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत है तो कहीं भीषण गर्मी लोगों को खूब सता रही है। आंधी-बारिश से राज्य के कई हिस्सों में जानमाल का नुकसान भी हुआ है। इस बीच आज यानी रविवार के लिए आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि पटना सहित बिहार के ज्यादातर भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के 11 शहरों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान, गोपालंगज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में मेघगर्जन की भी संभावना है।

शनिवार को पटना सहित अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में शनिवार को वृद्धि दर्ज की गई। दो जून से चार जून के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि से गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा। पटना के अधिकतम तापमान में छह डिग्री की वृद्धि के साथ 32.6 डिग्री सेल्सियस एवं 37.1 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश के अनेक भागों में वर्षा दर्ज की गई। शनिवार को पटना सहित आसपास इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहा।

आगे भी बारिश का दौर

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 01 जून को उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस दिन दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में भी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के अन्य हिस्सों में में मौसम शुष्क बना रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके बाद 02, 03 और 04 जून को राज्य में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है और ज्यादातर जगहों पर मौसम शुष्क बना रह सकता है।

नौतपा के आखिरी 3 दिन खूब तपेगे

भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो गुजर रहे नौतपा के आखिरी तीन दिन में दिन संग रात के तापमान में उछाल आएगा। जून के पहले सप्ताह में सूरज की तपिश बढ़ेगी और चार जून तक तो दिन का पारा 37.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि नौतपा के आखिरी तीन दिन (रविवार से दो जून के बीच) तपेंगे। रविवार से लेकर दो जून के बीच आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूर्वी हवाओं के प्रवाह के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी के आने का क्रम बदस्तूर जारी रहेगा। जिससे अगले तीन दिन में दिन का पारा 36.0 डिग्री सेल्सियस तो रात का पारा 25.0 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा। इस दौरान लोगों को गर्मी व उमस बेहद परेशान करेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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