Bihar Weather: छाता साथ रखें! बिहार में 4 दिनों तक बारिश का दौर, उत्तर में भारी वर्षा; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: सोमवार को पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, आरा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल वैशाली, छपरा, समस्तीपुर व खगड़िया के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

Bihar Weather: उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश होगी। आठ जिलों में अत्यधिक बारिश के आसार हैं। वहीं, सोमवार को राज्य भर में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है। इधर, रविवार को राज्य के 35 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान 11.5 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग ने सोमवार से अगले चार दिनों तक पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को विभाग द्वारा चेतावनी के अनुसार उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, छपरा, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक वर्षा के आसार हैं। इससे नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से निचले स्थान में जल भराव और आंशिक बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने की आशंका है।

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को जमुई, बांका और भागलपुर को छोड़कर 35 जिलों में बारिश हुई। किशनगंज के तैयबपुर में सबसे अधिक 299.6 और ठाकुरगंज में 221.6 मिलीमीटर बारिश हुई। जबकि, मधेपुरा में 31 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।

पटना में कैसा रहेगा मौसम पटना में सोमवार को बादल छाए रहेंगे। इस दौरान गरज-तड़क के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी है। रविवार को सुबह से बादल छाया रहा। वहीं दोपहर बाद राजधानी के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जिस कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिली। बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

वहीं राजधानी में 25 मिलीमीटर बारिश हुई। उधर, ज्यादा समस्या फल मंडियों और सब्जी बाजारों के पास दिखी। जगदेव पथ, पुनाईचक, शिवपुरी, अंटा घाट, मुसल्लहपुर हाट, बाजार समिति में लोग परेशान रहे। मौसम की स्थिति देख नगर निगम और बुडको अलर्ट पर है। स्थल निगरानी से लेकर कमांड सेंटर से सभी संपों पर नजर रखी जा रही है। रविवार को सभी संपों को चलाया गया। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि क्यूआरटी तत्परता से जलनिकासी कर रही है।