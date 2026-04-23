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Bihar Weather: हीटवेव से झुलस रहा बिहार, उत्तर-पूर्व में आंधी-पानी का येलो अलर्ट; मौसम का हाल

Apr 23, 2026 05:41 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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Bihar Weather: मौसमविदों के अनुसार राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से अगले दो दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। पटना सहित दो दर्जन से अधिक जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है। कुछ जिलों में पछुआ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है।

Bihar Weather: हीटवेव से झुलस रहा बिहार, उत्तर-पूर्व में आंधी-पानी का येलो अलर्ट; मौसम का हाल

Bihar Weather: पछुआ हवा के वेग और सूरज की प्रचंड किरणों के सम्मिश्रण से आसमान से आग बरसने लगी है। बुधवार को भी बिहार के तीन शहर हीटवेव की चपेट में रहे। मोतिहारी, बक्सर और शेखपुरा में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने के कारण उष्ण लहर (हीट वेव) की स्थिति बनी रही।

बुधवार को पटना सहित 12 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा और अधिकांश जगहों पर हीट वेव जैसी स्थिति बनी रही। बक्सर जिले में हवा की गति 43 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई। यहां इस सीजन का सर्वाधिक तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि ताजा मौसमी परिस्थितियों के अनुसार अगले दो दिनों में तापमान में आंशिक कमी के आसार हैं।

मौसमविदों के अनुसार राज्य में पछुआ हवा के प्रभाव से अगले दो दिनों तक मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। पटना सहित दो दर्जन से अधिक जिलों में हीट वेव जैसी स्थिति बनी रह सकती है। कुछ जिलों में पछुआ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा रहने की संभावना है।

आंधी-पानी का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि 24 अप्रैल की शाम से प्रदेश के मौसम में कुछ स्थानों पर बदलाव हो सकता है। उत्तर मध्य और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ आंधी-पानी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 27 और 28 अप्रैल को किशनगंज, अररिया और सुपौल में वर्षा की संभावना है। बुधवार को पटना में इस सीजन का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया, शेखपुरा, बक्सर, डुमरांव, औरंगाबाद, राजगीर, भभुआ, अरवल व जहानाबाद में भी अधिकतम पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। पटना सहित दक्षिणी बिहार के अधिकांश हिस्सों में दिनभर तेज गर्मी बनी रही।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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