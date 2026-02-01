Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar Newsbihar weather report fog and rain in next 48 hours temperature will increased said imd
Bihar Weather: अगले 48 घंटे में बारिश, आज कई जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट; बिहार में मौसम ने ली करवट

संक्षेप:

Bihar Weather: अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी हिस्सों के एक या दो स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

Feb 01, 2026 07:28 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Weather: बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण भागलपुर में चल रही पछुआ हवा अचानक से सर्द हो गई। इसका असर ये हुआ कि शनिवार की सुबह जहां घने धुंध की चादर में लिपटी आई तो अलसुबह में घर से बाहर निकले लोगों का 50 मीटर से आगे देखना मुहाल हो गया।

कल से रात का पारा चढ़ेगा, उसके बाद दिन का

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को दिन एवं रात के तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा तो वहीं इसके अगले दो दिनों में दिन एवं रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। तीन एवं चार फरवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप होने के कारण दिन का मौसम शुष्क बना रहेगा।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि रविवार यानी एक फरवरी को उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फपुर, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधुबनी समेत कुछ अन्य जिलों में सुबह के वक्त कोहरे का असर नजर आएगा। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा कोहरे का प्रभाव कम होगा। उत्तर पश्चिम एवं उत्तर-मध्य भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरे छाए रहने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

आगे कैसा रहेग मौसम

अगले तीन दिनों के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद चौथे दिन दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में हल्की बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी हिस्सों के एक या दो स्थानों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी।

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
