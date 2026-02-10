Bihar Weather: बिहार में अंतिम पड़ाव पर ठंड, धूप खिलने से मिल रही राहत; 7 दिन कैसा रहेगा मौसम
Bihar Weather: ठंड का मौसम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। बिहार में ठंड का असर कम हुआ है और लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। दिन और रात के वक्त लोगो को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। जिसकी वजह से लोग स्वेटर, कंबल या रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, दिन खुलने के बाद धूप निकल रही है और धूप में अच्छी गर्मी भी महसूस की जा सकती है। सुबह-सुबह बिहार के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। अगले सात दिनों के दौरान भी ठंड या कोहरे को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रह सकता है।
मुजफ्फरपु में मौसम का हाल
सोमवार को एक बार फिर जिले में कोहरा छाये रहने के कारण ठंड का असर अधिक महसूस किया गया। कोहरे का असर दोपहर 12 बजे तक बना रहा। सुबह नौ बजे तक घना कोहरा के कारण हाइवे पर वाहन रेंगते नजर आए। अधिकांश वाहन लाइटों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। इस बीच पछुआ हवा की गति कमजोर रही। इससे तेज कनकनी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में भी आंशिक गिरावट आई। हालांकि, रात के तापमान में तेज वृद्धि देखने को मिली।
पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि रविवार शाम से जिले में अधिक ठंड के हालात बने हुए हैं। इसी के असर से कोहरे में अचानक से बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है। इससे धूप निकलने के बावजूद सर्दी का असर मामूली तौर पर बढ़ सकता है। हालांकि, इसको लेकर तापमान में विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार से एक बार फिर से मौसम साफ और शुष्क रह सकता है।
फिर 25 डिग्री से नीचे आया दिन का तापमान
पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 24 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 9 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सामान्य से महज 2.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह पिछले तीन दिनों से लगातार सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो रहा था। इस दौरान पछुआ हवा की गति घटकर महज पांच किलोमीटर प्रति घंटा रही।