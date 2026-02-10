Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में अंतिम पड़ाव पर ठंड, धूप खिलने से मिल रही राहत; 7 दिन कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

Bihar Weather: पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि रविवार शाम से जिले में अधिक ठंड के हालात बने हुए हैं। इसी के असर से कोहरे में अचानक से बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है। 

Feb 10, 2026 07:45 am IST
Bihar Weather: ठंड का मौसम अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। बिहार में ठंड का असर कम हुआ है और लोगों को सर्दी से राहत मिल रही है। दिन और रात के वक्त लोगो को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। जिसकी वजह से लोग स्वेटर, कंबल या रजाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, दिन खुलने के बाद धूप निकल रही है और धूप में अच्छी गर्मी भी महसूस की जा सकती है। सुबह-सुबह बिहार के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मंगलवार को राज्य में मौसम शुष्क रह सकता है। अगले सात दिनों के दौरान भी ठंड या कोहरे को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 7 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रह सकता है।

मुजफ्फरपु में मौसम का हाल

सोमवार को एक बार फिर जिले में कोहरा छाये रहने के कारण ठंड का असर अधिक महसूस किया गया। कोहरे का असर दोपहर 12 बजे तक बना रहा। सुबह नौ बजे तक घना कोहरा के कारण हाइवे पर वाहन रेंगते नजर आए। अधिकांश वाहन लाइटों के सहारे आगे बढ़ रहे थे। इस बीच पछुआ हवा की गति कमजोर रही। इससे तेज कनकनी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में भी आंशिक गिरावट आई। हालांकि, रात के तापमान में तेज वृद्धि देखने को मिली।

पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि रविवार शाम से जिले में अधिक ठंड के हालात बने हुए हैं। इसी के असर से कोहरे में अचानक से बढ़ोतरी हुई। मंगलवार को भी इसके जारी रहने की संभावना है। इससे धूप निकलने के बावजूद सर्दी का असर मामूली तौर पर बढ़ सकता है। हालांकि, इसको लेकर तापमान में विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि बुधवार से एक बार फिर से मौसम साफ और शुष्क रह सकता है।

फिर 25 डिग्री से नीचे आया दिन का तापमान

पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरकर 24 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। 9 डिग्री सेल्सियस के साथ यह सामान्य से महज 2.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। यह पिछले तीन दिनों से लगातार सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हो रहा था। इस दौरान पछुआ हवा की गति घटकर महज पांच किलोमीटर प्रति घंटा रही।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
