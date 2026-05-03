Bihar Weather: उत्तर बिहार में गरज-तड़क वाले बादल, दक्षिण में गर्मी से होगी आफत; जानिए मौसम का हाल
Bihar Weather: आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में गर्मी लोगों को तड़पाने वाली है। उत्तर बिहार में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन दक्षिण के जिलों में गर्मी हाहाकार मचाएगी।
बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में आंधी-पानी की स्थिति बनने से लोगों को लू से राहत तो मिली, लेकिन अब फिर से पारा चढ़ने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूनतम तापमान में भी दो से तीन डिग्री तक वृद्धि के आसार हैं। इधर पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं भारी तो कहीं आंशिक बारिश दर्ज की गई। आने वाले दिनों में दक्षिण बिहार में गर्मी लोगों को तड़पाने वाली है। उत्तर बिहार में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन दक्षिण के जिलों में गर्मी हाहाकार मचाएगी।
कटिहार के प्राणपुर में सर्वाधिक 114.2 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पूर्णिया के कस्बा में 112.4 मिमी, ढेंगराघाट में 106 मिमी, पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में 82.6 मिमी, बेतिया में 80.6 मिमी, केसरिया में 80.2 मिमी, कटिहार में 74 मिमी सहित उत्तर बिहार के दस जिलों में बारिश हुई। इसके प्रभाव से दक्षिण बिहार में भी तापमान नियंत्रित रहा। मौसम विभाग ने अनुमन जताया है कि उत्तर बिहार में दो-तीन दिन गरज के साथ बारिश के आसार हैं।
उत्तर बिहार में गरज-तड़क वाले बादल अभी सक्रिय
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अभी उत्तर बिहार में गरज-तड़क वाले बादलों की सक्रियता बनी हुई है। ऐसे में अगले दो-तीन दिन आंधी पानी संभावित है। दक्षिण बिहार में उमस वाली गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। विशेषकर दक्षिण पश्चिम भाग में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। अन्य जगहों पर अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री के बीच रहेगा।