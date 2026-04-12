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Bihar Weather: बिहार में जलती-चुभती गर्मी और 40 डिग्री वाला टॉर्चर; बारिश कब होगी; मौसम का हाल

Apr 12, 2026 08:12 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते ही गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ अब लोगों को चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पछुआ हवा के चलने से गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया।

Bihar Weather: बिहार में जलती-चुभती गर्मी और 40 डिग्री वाला टॉर्चर; बारिश कब होगी; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में अब जलती-चुभती गर्मी का दौर लोगों को परेशान करेगा। मौसम विभाग ने मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक बिहार में लगभग सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना रह सकता है। वहीं अलग-अलग जगहों पर तापमान 36-38 और 38-40 डिग्री तक जा सकता है। जाहिर है ऐसे में लोगों को 40 डिग्री वाला टॉर्चर सहना होगा। मौसम विभाग की मानें तो आज बिहार के विभिन्न जिलों में अधिकतम तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

इसके अलावा न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसके बाद 16 तारीख तक अधिकतम तापमान 36-38 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं 17 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

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बारिश कब होगी

जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना होगा। इस बीच हल्की सी राहत 17 अप्रैल को बिहार के कुछ जिलों में लोगों को मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, 17 अप्रैल को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। इधर बिहार ने लू से बचाव के साथ ही बाढ़ से बचाव की तैयारी शुरू कर दी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसके लिए बाढ़ प्रभावित जिलों को समय से तैयारी पूरी कर लेने को कहा है। विभाग सचिव ने सभी जिलों को मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) भेजी है।निर्देश दिया गया है कि राहत सामग्री दर का निर्धारण 15 मई और अन्य कार्य 31 मई तक सुनिश्चित कर लिए जाएं। राज्य के पंद्रह जिले बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील हैं।

बक्सर में कैसा है मौसम

अप्रैल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते ही बक्सर जिले के अनुमंडल क्षेत्र में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम के बदलते मिजाज के साथ अब लोगों को चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को पूरे दिन आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। वहीं पछुआ हवा के चलने से गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया, जिससे दिनभर लोगों को तपिश का एहसास होता रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में दिन के तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है, जबकि रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी जा सकती है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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