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Bihar Weather: पटना समेत 16 जिलों में आंधी-पानी का रेड अलर्ट, बिहार में ईद में कैसा रहेगा मौसम

Mar 21, 2026 07:18 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Today:   बिहार में आज 16 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न स्थानों पर चालीस से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।

Bihar Weather: पटना समेत 16 जिलों में आंधी-पानी का रेड अलर्ट, बिहार में ईद में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather Today: बिहार में 15 मार्च से मौसम खराब चल रहा है। 20 मार्च को आसमान से आफत बरसी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आज शनिवार 21 मार्च को ईद मनाया जा रहा है। ईद की खुशियों के बीच आज भी राज्य में गरज-तड़क के साथ आफत की बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में ओले पड़े और तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। विभिन्न जिलों में चालीस से साठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। मौसम विभाग के ताजा अपडेट में गोपालगंज, वैशाली, सारण, सीवान जिलों में मध्यम दर्जे के मेघगर्जन व वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

अगले 24 घंटों में मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी सहित कई जिलों में भीषण बिजली गिरने, भारी बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में 40 से 50 तो कुछ क्षेत्रों में 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। आज ईद पर मौसम परेशान कर सकता है।

दूसरी और अचानक बदले मौसम के तेवर में बदलाव से गर्मी से राहत मिली है। बारिश और हवा की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को बिहार के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस से 36.9 डिग्री सेल्सियस के बीत रहा। अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 36.9 डिग्री सेल्सियस भभुआ में दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस से 24.0 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और सबसे कम न्यूनतम तापमान नालंदा में 18.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

मौसम के मिजाज में अकस्मात बदलाव आने से बिहार में किसानों का नुकसान हो रहा है। तेज हवा के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में रबी की लगी फसलों का नुकसान हुआ है। आम और लीची के मंजर का भी नुकसान। गेहूं और तेलहन की फसल की क्षति हुई है।

मौसम विभाग की ओर से आज के लिए भी सावधानी की चेतावनी दी गयी है। खासकर किसानों को अलर्ट किया गया है। सलाह दी गई है कि मोबाइल या अन्य साधनों से दी जा रही चेतावनी का खास ध्यान रखें। उसी के अनुसार खेती के कार्य के लिए घर से निकलें। आमजनों से अपील की गई है कि मौसम के तेवर को देखते हुए गतिविधियां तय करें। आपात स्थिति में मजबूत ईमारतों में शरण लें। बिजली के पोल, ट्रांसफर्मर, ऊंचे पेड़ों से दूर रहें।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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