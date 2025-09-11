Bihar Weather: छाता या रेनकोट लेकर निकलें, पटना समेत इन जिलों आज गरज के साथ बारिश के आसार

राजधानी पटना समेत कई जिलों में गुरुवार को बारिश की संभावना जताई गयी है। आज पटना में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं।

Bihar Weather Today: बिहार के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में गुरुवार को बारिश की संभावना जताई गयी है। आज पटना में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इसके साथ ही एक-दो जगहों पर गरज के साथ हल्की बारिश होने का भी पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना के साथ साथ गोपालगंज, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और भागलपुर में भी आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने आम मैजेस भेजकर चेतावनी जारी की। इन सभी जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश ो रही है। कुछ स्थानों पर बारिश के साथ साथ गरज, बिजली और सतही हवा चलने की भी संभावना जताई गयी है। किसानों को ठनका को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

बुधवार को पटना में आसमान साफ रहने के कारण सूरज की तल्खी से अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। इस कारण दोपहर में लोगों को गर्मी का एहसास हुआ। लेकिन, शाम के समय राजधानी के कई इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाने के बाद बूंदाबांदी और झमाझम बारिश हुई। राजधानी में लगभग 10 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं बारिश के बाद पुनः लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा।

इधर गोपालगंज में बुधवार की दोपहर आधे घंटे हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली। लेकिन, शहर की आधा दर्जन से अधिक सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं, बस पड़ाव सहित एक दर्जन से अधिक सड़कों पर कीचड़ फैल जाने से आवाजाही करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा।