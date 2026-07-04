Bihar Weather: आज 24 जिलों में मौसम गड़बड़ रहेगा, 48 घंटे बाद झमाझम बारिश के आसार; IMD की रिपोर्ट

Bihar Weather: आज राज्य के 24 जिलों में बारिश हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश के साथ तेज हवा बहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar WeatherToday: बिहार में मानसून का आगमन भले ही हो गया पर कमजोर है। मानसून के असामान्य व्यवहार से अधिकतम तापमान में उछलकूद जारी है। सूबे के कई शहरों में एक हफ्ते में बारिश की गतिविधियां बढ़ने और कम होने से तापमान का अंतर असहज कर रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट में आज राज्य के 24 जिलों में बारिश हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश के साथ तेज हवा बहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन, दो दिनों के बाद(करीब 48) झमाझम बारिश से खेती, बाड़ी की गतिविधियों में तेजी आ सकती है।

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज 4 जुलाई शनिवार को राज्य के 24 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका, जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, में मौसम बिगड़े रहने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवा,बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की और से दी गई है।

शुक्रवार को भभुआ सबसे गर्म रहा मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य भर में बारिश की स्थिति सामान्य नहीं रही। पटना में आंशिक बादल आए लेकिन बरसे नहीं। शुक्रवार को पटना सहित 27 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। राज्य भर में सबसे गर्म भभुआ रहा जहां अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पटना में तापमान के अंतर को देखें तो एक हफ्ते में बड़ा बदलाव देखा गया। 26 जून को अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा।

दो दिन तपिश का दौर, फिर बारिश के आसार मुजफ्फरपुर से एक बार फिर मानसून रूठ गया है। पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद एक बार फिर से तापमान में तेजी का दौरा शुरू हुआ है। साथ ही हवा में नमी की मात्रा में तेज गिरावट से त्वचा झुलसाने वाली गर्मी महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने दो दिनों के बाद फिर से बारिश की संभावना जताई है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जिले में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है। हालांकि, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून कमजोर पड़ा है। इससे बारिश में कमी आई है।