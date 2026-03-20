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Bihar Weather: पटना से बांका तक आंधी-पानी, गरज-चमक की चेतावनी; जानें बिहार के मौसम का हाल

Mar 20, 2026 07:32 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather: पटना में घने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही गरज-चमक के साथ एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है।

Bihar Weather: पटना से बांका तक आंधी-पानी, गरज-चमक की चेतावनी; जानें बिहार के मौसम का हाल

Bihar Weather Today: बिहार में आज शुक्रवार को आंधी-बारिश की चेतावनी है। वहीं मधुबनी, सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। पटना में भी दो दिनों तक बादल छाए रहने और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। शुक्रवार को जिले में आंशिक तौर पर बादल छाया रहेगा। आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आद्रता 23 प्रतिशत और वायुमंडलीय दबाव 1009 के स्तर पर रहेगा।

आज पटना में घने बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही गरज-चमक के साथ एक-दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। उधर प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। आंधी और बारिश के कारण दो दिनों के दौरान बिहार के अधिकतम तापमान में 2 से 4 और न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट के आसार है। इससे लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

कैमूर का तापमान सबसे अधिक 36.5 डिग्री सेल्सियस

बिहार के कई जिलों में गुरुवार को 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इस दौरान सबसे तेज रफ्तार से मधुबनी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। वहीं प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 29.9 से 36.9 और न्यूनतम तापमान 15.6 से 23.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस कैमूर के भभुआ में और सबसे कम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम में 0.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

भागलपुर में बीते आठ दिन से आर्द्रता का स्तर बढ़ा हुआ है। गुरुवार को दिन में सूरज की तपिश व भारी उमस ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। जबकि रात का मौसम सामान्य बना रहा। बिहार कृ़षि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय चक्रवाती सिस्टम शुक्रवार एवं शनिवार को जिले के मौसम को बदल देगा। इन दोनों दिन धूल भरी आंधी चलने की आशंका है तो गरज के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। जिससे इन दोनों दिन गर्मी से कुछ हद तक लोगों को राहत मिलेगी।

आज-कल धूल भरी आंधी की आशंका

शुक्रवार और शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तो शनिवार को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की औसत रफ्तार से धूल भरी आंधी के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी पड़ने का अनुमान है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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