Bihar Weather: पटना समेत 6 जिलों में बारिश होगी, आंधी और वज्रपात का अलर्ट; IMD की रिपोर्ट में क्या?

आज राज्य के कई जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है। आज राज्य में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Bihar Weather Today: भीषण गर्मी से तपते बिहार में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। लगभग आधा बिहार मानसून के प्रभाव में आ गया है। आज भी पटना समेत 6 जिलों में बारिश के आसार हैं। पटना में आज शनिवार को छिटपुट बारिश के आसार हैं जबकि अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ वज्रपात व मेघगर्ज की आईएमडी की रिपोर्ट सामने आई है।

हालांकि, बारिश की गतिविधियां थमने के बाद अधिकतम तापमान में छह डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को पटना में दिन में धूप निखरी। मौसम में अचानक बदलाव से लोगों ने आंशिक गर्मी महसूस की। पुरवाई से मौसम सामान्य बना रहा। आज राज्य के कई जिलों में तेज हवा चलने की संभावना है। आज राज्य में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्योदय सुबह 04:54 बजे हुआ जबकि सूर्यास्त शाम 06:49 PM बजे होगा। नमी का स्तर 40 % है। वायुमंडलीय दबाव 1005 के स्तर पर है।

मुजफ्फरपुर सहित सूबे के 17 जिलों में मानसून ने पसारे पांव राज्य में मानसून का प्रसार तेजी से हो रहा है। शुक्रवार को सूबे के दस जिलों में मानसून ने अपने पांव पसारे। इससे पहले गुरुवार को सात जिलों में मानसून की बारिश हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भागलपुर, जमुई, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में मानसून की दस्तक हुई। अगले एक दो दिनों में राज्य के अन्य जिलों में इसके आगमन की स्थितियां अनुकूल है। मानसून की ट्रफ लाइन अभी हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रादी कोठागुदेम, कलिंगपट्टनम, पारादीप, बारीपदा, पुरुलिया, धनबाद और मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्व और उत्तर बिहार में शनिवार को अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है।

राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी जिलों में मेघ गर्जन, आंधी और वज्रपात का औरेंज अलर्ट है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में एक दो जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 35.6 25.8

गयाजी 37.5 26.2

भागलपुर 34.6 24.3

पूर्णिया 34 24.6