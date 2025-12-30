Bihar Weather: बिहार में शीत दिवस का ऑरेंज और कोहरे का येलो अलर्ट, ठंड जान ले रही; आगे कैसा मौसम

संक्षेप: Bihar Weather: राज्य में तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी छूट रही है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में आठ से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली।

Bihar Weather: घने कोहरे और सर्द हवा से भीषण ठंड की मार झेल रहे बिहार के लोगों को चार जनवरी तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए शीत दिवस और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। राज्य के अधिकतर जिलों में शीत दिवस जैसी स्थिति बनने को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राज्य में तीन दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सर्द पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ने से राज्य भर में कंपकंपी छूट रही है। सोमवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में आठ से 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चली।

उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में कोहरा छाया रहा। फारबिसगंज और नालंदा शीत दिवस की चपेट में रहा। ज्यादातर शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का न्यूनतम 8.4 से 13.5 और अधिकतम तापमान 13.5 से 17.7 डिग्री के बीच रहा। बिहार का सबसे कम तापमान 8.4 डिग्री फारबिसगंज में और सबसे अधिक तापमान 17.7 डिग्री बिक्रमगंज में रिकॉर्ड हुआ।

वहीं सुबह के समय सबसे कम दृश्यता 600 मीटर पूर्णिया में दर्ज की गई। पटना में लगातार नौंवे दिन धूप नहीं निकलने के कारण लोग ठंड से बैचेन रहे। पटना के न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी और अधिकतम में 1.3 डिग्री की गिरावट आई। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री का ही अंतर रहा। इससे दिन में भी ठंड का एहसास हुआ। पटना का अधिकतम 14.7 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।

ठंड से दो लोगों की मौत बोचहां और औरंगाबाद में ठंड से दो लोगों की मौत हो गई। बोचहां के चौपार निवासी अमीना खातून को सुबह में ठंड की वजह से अटैक आया। अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं, औरंगाबाद के गोह में बस में सफर कर रहे एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। देखें P 04

पटना के 14 विमान रद्द, तेजस 17 घंटे देर से पहुंची कोहरे के कारण सोमवार को भी तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति सहित 15 ट्रेनें देरी से पटना पहुंची। तेजस राजधानी एक्सप्रेस 17 घंटे और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 16 घंटे की देरी से पटना जंक्शन पहुंची जबकि अमृत भारत एक्सप्रेस 11 घंटे की देरी से आई। वहीं पटना हवाई अड्डे से आने-जाने वाले 14 विमानों को रद्द कर दिया गया। 17 विमानों का डेढ़ घंटे तक की देरी से परिचालन हुआ।