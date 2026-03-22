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Bihar Weather: बिहार को अभी बारिश से राहत नहीं, आंधी-तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट; आगे कैसा रहेगा मौसम

Mar 22, 2026 07:49 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज बिहार के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य एवं दक्षिण-पूर्व भाग के जिलों- मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल में मेघ गर्जन/ वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

Bihar Weather: बिहार को अभी बारिश से राहत नहीं, आंधी-तूफान और वज्रपात का येलो अलर्ट; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार के लोगों को अभी बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से राहत नहीं मिलने वाली है। शनिवार को राजधानी पटना समेत के राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर रहा। रविवार को भी मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। सुबह से ही कई जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और सुबह के वक्त ठंडी हवाओं से लोगों को अचानक ठंड का भी एहसास हो रहा है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज बिहार के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य एवं दक्षिण-पूर्व भाग के जिलों- मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा एवं सुपौल में मेघ गर्जन/ वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी के मुताबिक, सीतामढ़ी, शिवहर, और मधुबनी में एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है।

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बिहार में आगे कैसा रहेगा मौसम

रविवार के अलावा मौसम विभाग की माने तो अभी आगे भी बिहार के लोगों को मौसम का बदला हुआ रुप ही नजर आएगा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि सोमवार को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपाालगंज, सीवान और सारण में एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा इस दिन सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी बारिश का अनुमान है। 23 मार्च को पूरे बिहार में सभी जिलों के अंदर एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। 24 मार्च को पूरे बिहार में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है।

हालांकि, इसके बाद एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है। 26 मार्च को एक बार फिर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपाालगंज, सीवान और सारण में एक दो स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, रोहतास, भभूआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल औऱ औरंगाबाद में भी एक दो स्थानों पर बारिश का अनुमान है।

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बिहार में कहां-कहां येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार को अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों में वज्रपात और आंधी-तूफान का येलो अलर्ट जाारी किया है। इसके बाद 26 मार्च को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व एवं दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में मेघर्जन या वज्रपात के साथ-साथ तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 27 मार्च को राज्य के अधिकांश भागों में वज्रपात तथा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना हैं।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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