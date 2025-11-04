Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में कोहरे और बारिश का डबल अटैक, इस महीने कैसी पड़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने बताया

Bihar Weather: बिहार में कोहरे और बारिश का डबल अटैक, इस महीने कैसी पड़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने बताया

संक्षेप: Bihar Weather: बिहार का सामान्य अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हालांकि, इस दौरान दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगी। जिस कारण इन जिलों में लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास हो सकता है।

Tue, 4 Nov 2025 08:44 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Bihar Weather: बिहार का तापमान सामान्य से अधिक रहने से ठंड नहीं बढ़ेगी, लेकिन दक्षिण-पश्चिम भाग के छह जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने के कारण लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास होगा। इस दौरान राज्य में बारिश भी सामान्य से अधिक होने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है, लेकिन तीन दिनों तक उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं।

सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और राज्य भर के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का सबसे अधिक तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस गया जी में दर्ज किया गया।

अधिकतम पारा रहेगा 27 से 29 और न्यूनतम 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक यानी 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राज्य का अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। राज्य का सामान्य अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हालांकि, इस दौरान दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगी।

जिस कारण इन जिलों में लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इस माह सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जाता है। राज्य का सामान्य बारिश 4.57 मिमी है।

पटना में आज सुबह छाया रहेगा कोहरा

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को पटना में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा। सोमवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
