Bihar Weather: बिहार में कोहरे और बारिश का डबल अटैक, इस महीने कैसी पड़ेगी ठंड; मौसम विभाग ने बताया
संक्षेप: Bihar Weather: बिहार का सामान्य अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हालांकि, इस दौरान दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगी। जिस कारण इन जिलों में लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास हो सकता है।
Bihar Weather: बिहार का तापमान सामान्य से अधिक रहने से ठंड नहीं बढ़ेगी, लेकिन दक्षिण-पश्चिम भाग के छह जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने के कारण लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास होगा। इस दौरान राज्य में बारिश भी सामान्य से अधिक होने के आसार हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है, लेकिन तीन दिनों तक उत्तर बिहार और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं।
सोमवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और राज्य भर के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। राज्य का सबसे अधिक तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस गया जी में दर्ज किया गया।
अधिकतम पारा रहेगा 27 से 29 और न्यूनतम 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच
मौसम विभाग ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक यानी 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राज्य का अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। राज्य का सामान्य अधिकतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच है। हालांकि, इस दौरान दक्षिण-पश्चिम भाग के बक्सर, आरा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल जिले का अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहेगी।
जिस कारण इन जिलों में लोगों को आंशिक तौर पर ठंड का एहसास हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने इस माह सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जाता है। राज्य का सामान्य बारिश 4.57 मिमी है।
पटना में आज सुबह छाया रहेगा कोहरा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को पटना में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। हालांकि जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा। सोमवार को पटना के अधिकतम तापमान में 0.1 और न्यूनतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।