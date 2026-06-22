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Bihar Weather: मुजफ्फरपुर में 10 दिनों से ठिठका मानसून , सोमवार को इन जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather: मानसून मुजफ्फरपुर में दस दिनों से ठिठका हुआ है। पटना, गयाजी, छपरा समेत दक्षिण पश्चिम बिहार में इसके आने में एक हफ्ते की देरी हो चुकी है। सीमांचल और आसपास में छिटपुट बादल बन रहे हैं,

Bihar Weather: मुजफ्फरपुर में 10 दिनों से ठिठका मानसून , सोमवार को इन जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी

Bihar Weather: बिहार के 16 जिलों में मानसून के प्रसार का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्णिया - किशनगंज से आगे बढ़ा मानसून मुजफ्फरपुर में दस दिनों से ठिठका हुआ है। पटना, गयाजी, छपरा समेत दक्षिण पश्चिम बिहार में इसके आने में एक हफ्ते की देरी हो चुकी है। सीमांचल और आसपास में छिटपुट बादल बन रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर बारिश की कमी से लोग बेहाल हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने से तपिश की स्थिति बनी हुई है।

हालांकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी और नवादा में बारिश ने इन जिलों में थोड़ी राहत दी है पर एक साथ कई जिलों में बादलों के बरसने का सिलसिला अबतक नहीं बन पाया है। मौसम विभाग ने सोमवार को अररिया, कटिहार, सुपौल एवं सीतामढ़ी में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में एक दो जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। शेष हिस्सों में तपिश की स्थिति बनी रहेगी।

पटना में तेज धूप से लोग हलकान

पटना सहित दक्षिण बिहार में रविवार को भी तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। पुरवा का नियमित और तेज प्रवाह न होने से मानसून के आगे बढ़ने की राह नहीं बन रही है। रविवार को सात जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे ऊपर रहा। पटना में 40.9 डिग्री, गयाजी में 40.2 डिग्री, छपरा में 40.8 डिग्री, डेहरी में 41.1 डिग्री, बक्सर में 40 डिग्री, औरंगाबाद में 40.1 डिग्री और भभुआ में 41.6 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री सहित 19 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान भभुआ में दर्ज हुआ।

यहां हुई बारिश

अररिया के फारबिसगंज में 52.2 मिमी, किशनगंज के तैयबपुर में 49.4 मिमी, सुपौल के प्रतापगंज में 44.2 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में 28 मिमी, गया में 15.6 मिमी, मधुबनी के लौकही में 24.4 मिमी, नवादा में 12.2 मिमी बारिश हुई।

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 40.9 30.1

गयाजी 40.2 27

भागलपुर 37.4 26.6

पूर्णिया 35.6 27.5

स्कूल टाइम पर गर्मी की मार, 30 जून तक मॉर्निंग चलेंगे विद्यालय

गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार 22 जून से खुल रहे राज्य के सभी सरकारी विद्यालय 30 जून तक मार्निंग ही चलेंगे। विद्यालयों का संचालन सबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पूर्ववत होगा। शिक्षा विभाग ने गर्मी के लिए लागू विशेष समय-सारिणी की अवधि को इस पूरे माह तक के लिए बढ़ा दिया है। विभाग ने कहा है कि राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन विशेष समय-सारिणी के अनुसार 31 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित था। विभाग ने कहा है कि जिन विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्याह्न भोजन का संचालन संभव नहीं है, वहां प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर मध्याह्न भोजन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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