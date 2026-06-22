Bihar Weather: मुजफ्फरपुर में 10 दिनों से ठिठका मानसून , सोमवार को इन जिलों में आंधी-पानी की चेतावनी

Bihar Weather: मानसून मुजफ्फरपुर में दस दिनों से ठिठका हुआ है। पटना, गयाजी, छपरा समेत दक्षिण पश्चिम बिहार में इसके आने में एक हफ्ते की देरी हो चुकी है। सीमांचल और आसपास में छिटपुट बादल बन रहे हैं,

Bihar Weather: बिहार के 16 जिलों में मानसून के प्रसार का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। पूर्णिया - किशनगंज से आगे बढ़ा मानसून मुजफ्फरपुर में दस दिनों से ठिठका हुआ है। पटना, गयाजी, छपरा समेत दक्षिण पश्चिम बिहार में इसके आने में एक हफ्ते की देरी हो चुकी है। सीमांचल और आसपास में छिटपुट बादल बन रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर बारिश की कमी से लोग बेहाल हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने से तपिश की स्थिति बनी हुई है।

हालांकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी और नवादा में बारिश ने इन जिलों में थोड़ी राहत दी है पर एक साथ कई जिलों में बादलों के बरसने का सिलसिला अबतक नहीं बन पाया है। मौसम विभाग ने सोमवार को अररिया, कटिहार, सुपौल एवं सीतामढ़ी में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा में एक दो जगहों पर छिटपुट बारिश हो सकती है। शेष हिस्सों में तपिश की स्थिति बनी रहेगी।

पटना में तेज धूप से लोग हलकान पटना सहित दक्षिण बिहार में रविवार को भी तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान रहे। पुरवा का नियमित और तेज प्रवाह न होने से मानसून के आगे बढ़ने की राह नहीं बन रही है। रविवार को सात जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे ऊपर रहा। पटना में 40.9 डिग्री, गयाजी में 40.2 डिग्री, छपरा में 40.8 डिग्री, डेहरी में 41.1 डिग्री, बक्सर में 40 डिग्री, औरंगाबाद में 40.1 डिग्री और भभुआ में 41.6 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री सहित 19 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान भभुआ में दर्ज हुआ।

यहां हुई बारिश अररिया के फारबिसगंज में 52.2 मिमी, किशनगंज के तैयबपुर में 49.4 मिमी, सुपौल के प्रतापगंज में 44.2 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगब्रिज में 28 मिमी, गया में 15.6 मिमी, मधुबनी के लौकही में 24.4 मिमी, नवादा में 12.2 मिमी बारिश हुई।

प्रमुख शहरों का तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम पटना 40.9 30.1

गयाजी 40.2 27

भागलपुर 37.4 26.6

पूर्णिया 35.6 27.5

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