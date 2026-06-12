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Bihar Weather: मुजफ्फरपुर पहुंचा मॉनसून, आधा बिहार हुआ कवर; पटना में इंतजार, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में प्रवेश करने के बाद दूसरे दिन मॉनसून का लगभग आधे राज्य में प्रसार हो गया। इसकी उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के बिहार में आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 2-3 दिनों में शेष जिलों को भी कवर कर सकता है। 

Bihar Weather: मुजफ्फरपुर पहुंचा मॉनसून, आधा बिहार हुआ कवर; पटना में इंतजार, 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

Bihar Weather Alert: बिहार में दस्तक देते ही मॉनसून ने 24 घंटे में आधे राज्य को कवर कर लिया है। शुक्रवार दोपहर तक इसकी उत्तरी सीमा मुजफ्फरपुर तक पहुंच गई। कोसी, सीमांचल, मिथिला और पूर्वी बिहार के जिलों में इसका प्रसार हो चुका है। सीमांचल एवं पूर्वी बिहार में भारी बारिश का दौर जारी है। राजधानी पटना के लोगों को अभी मॉनसून का इंतजार हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 24 घंटे के भीतर इसके पटना पहुंचने की पूरी संभावना जनर आ रही हैं। वहीं, 48 से 72 घंटे में मॉनसून का प्रसार बिहार के शेष जिलों में होने के आसार नजर आ रहे हैं।

दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार सुबह बिहार में पूर्णिया के रास्ते दस्तक दी थी। पहले ही दिन इसने 7 जिलों को कवर कर लिया था। इसके बाद शुक्रवार को इसका प्रसार आधे बिहार में हो गया। मौसम विभाग द्वारा शुक्रवार दोपहर को जारी बयान के अनुसार 12 जून को पश्चिम बंगाल और बिहार तथा ओडिशा एवं झारखंड के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ गया है। अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनूकूल परिस्थितियां हैं।

कल 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने शनिवार 13 जून को बिहार के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज शामिल हैं। वहीं, राज्य भर में आंधी, बारिश और वज्रपात का असर देखने को मिल सकता है। दक्षिण बिहार, चंपारण, पटना और पूर्वी बिहार के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार से मॉनसून का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है।

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कटिहार में हुई भारी बारिश, अधिकांश जिलों में लुढ़का पारा

इससे पहले, मॉनसून के असर से कटिहार जिला के एक-दो स्थानों पर बीते 24 घंटे के भीतर भारी बारिश दर्ज की गई। पूर्णिया, किशनगंज समेत आसपास के जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। अन्य जिलों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बरसात हुई। मौसम खुशनुमा होने से गर्मी छूमंतर हो गया है। राज्य का अधिकतम तापमान गुरुवार को सर्वाधिक 36.6 डिग्री सेल्सियस सारण में दर्ज किया गया था। बाकी सभी जिलों में दिन का पारा इससे कम ही रहा।

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मौसम बिगड़ने पर सतर्क रहें लोग

मौसम विभाग ने आंधी, बारिश की आशंका देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। खराब मौसम में घरों से बाहर ना निकलें, बिजली के उपकरणों से दूर रहें, पेड़ों के नीचे शरण ना लें, बिजली के पोल से भी दूर रहें। भारी बारिश वाले इलाकों में जलभराव से बचें।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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