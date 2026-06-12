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Bihar Weather: मानसून ने दी दस्तक, आज भी खराब रहेगा मौसम, 26 जिलों में आंधी-पानी-ठनका का अलर्ट

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Today: मौसम विभाग की ओर से आज राज्य के 26 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ठनका गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather: मानसून ने दी दस्तक, आज भी खराब रहेगा मौसम, 26 जिलों में आंधी-पानी-ठनका का अलर्ट

Bihar Weather Today: देश में मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दिया है। गुरुवार को बिहार के सात जिलों में मानसून के प्रभाव में झमाझम बारिश हुई। आज शुक्रवार को भी राज्य के लगभग सभी जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग की ओर से आज राज्य के 26 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ठनका गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज नमी का स्तर 41% है, वहीं वायुमंडलीय दबाव 1005 के स्तर पर है। कल गुरुवार को ठनका की चपेट में आकर 10 लोगों के मौत की खबर है।

अनुमान लगाया जा रहा था कि 13 जून तक मानसून का प्रवेश देश में होगा। लेकिन, दो दिन पहले 11 जून गुरुवार को ही मानसून ने दस्तक दे दिया। बिहार में गुरुवार को किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा में मानसून की बारिश हुई। बताया गया है कि आज शुक्रवार को पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है।

मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा कि आंधी चलने और मेघगर्जन होने पर लोग सतर्कता बरतें। खराब मौसम में बाहर ना निकलें। किसान अपने खेतों में काम करते समय मौसम संबंधी चेतावनी का ध्यान रखें। मौसम बिगड़ने पर किसी पेड़ की शरण ना लें, बिजली के खंभों और टीनशेड छप्पर आदि से दूर रहें। जहां तक संभव हो, पक्के और मजबूत मकान की शरण लें ताकि मौसम की मार से बचें।

मुजफ्फरपुर में अभी दो दिनों तक गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके अनुसार शुक्रवार और शनिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं, गुरुवार की सुबह तेज हवा के बीच रुक-रुक कर हुई बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई। अधिकतम तापमान जहां सामान्य से 7.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुआ। इस दौरान 15.7 मिमी वर्षा हुई।

हवा में नमी की औसत मात्रा 85 प्रतिशत मापी गई, जबकि पूरे दिन 5 किमी प्रति घंटे की गति से पुरवा हवा चली। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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