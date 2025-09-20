Bihar Weather: छाता-रेनकोट लेकर निकलें, बिहार के आधे से अधिक जिलों में ठनका के साथ भारी बारिश का अलर्ट

बिहार के आधे से अधिक जिलों में आज भारी बारिश के साथ ठनका, बिजली गिरने की संभावना जताई गयी है। शुक्रवार को भी पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई।

Bihar Weather: बिहार में मानसून आज फिर से सक्रिय हो गया है। इस वजह से पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण समेत कई जिलों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। आज शनिवार को भी राज्य के आधे से अधिक जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका, बिजली गिरने का वेदर फोरकास्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 24 जिलों में आज तेज बारिश होगी और तेज हवा भी चलेगी। इन जिलों में सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बक्सर के इलाके में सुबह से हल्के स्तर की बारिश हो रही है। लोगों को मौसम के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है।

शुक्रवार को पटना के ज्यादातर प्रखंडों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान गरज-तड़क के साथ 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। दिनभर रुक-रुक कर किसी न किसी इलाकों में बारिश होती रही। इससे कई मोहल्ले और सड़कें जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं, गरज-तड़क के साथ जिले के एक-दो स्थानों पर बारिश के भी आसार हैं। शुक्रवार को बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान में 1.1 व न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया।