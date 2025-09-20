Bihar Weather monsoon active more than half of Bihar districts on alert for heavy rain Thunder Storm Bihar Weather: छाता-रेनकोट लेकर निकलें, बिहार के आधे से अधिक जिलों में ठनका के साथ भारी बारिश का अलर्ट, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार के आधे से अधिक जिलों में आज भारी बारिश के साथ ठनका, बिजली गिरने की संभावना जताई गयी है। शुक्रवार को भी पटना, मुजफ्फरपुर,  मोतिहारी समेत कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। 

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 20 Sep 2025 09:25 AM
Bihar Weather: बिहार में मानसून आज फिर से सक्रिय हो गया है। इस वजह से पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण समेत कई जिलों में शुक्रवार को जमकर बारिश हुई। आज शनिवार को भी राज्य के आधे से अधिक जिलों में भारी बारिश के साथ ठनका, बिजली गिरने का वेदर फोरकास्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य के 24 जिलों में आज तेज बारिश होगी और तेज हवा भी चलेगी। इन जिलों में सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बक्सर के इलाके में सुबह से हल्के स्तर की बारिश हो रही है। लोगों को मौसम के दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी गई है।

शुक्रवार को पटना के ज्यादातर प्रखंडों में शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई। इस दौरान गरज-तड़क के साथ 20 से 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। दिनभर रुक-रुक कर किसी न किसी इलाकों में बारिश होती रही। इससे कई मोहल्ले और सड़कें जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग ने शनिवार को राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं, गरज-तड़क के साथ जिले के एक-दो स्थानों पर बारिश के भी आसार हैं। शुक्रवार को बारिश होने के बावजूद अधिकतम तापमान में 1.1 व न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग की ओर से 20 से 24 सितंबर तक के मौसम की जानकारी दी गयी है। इसके अनुसार 24 सितम्बर तक उत्तर और सीमावर्ती जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी तो दक्षिण बिहार के जिलों में भी छिटपुट बारिश के आसार हैं। रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर को सुपौल, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय और किशनगंज में भारी बारिश हो सकती है। 23 सितंबर को पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बांका और भागलपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गयी है। 24 सितंबर को पटना, नवादा, खगड़िया, बांका और जमुई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है।