Bihar Weather Latest: आसमान से बरसी आफत; 6 बच्चों समेत 9 की मौत, ठनका से कई घर जले
अबतक मिली जानकारी के मुताबिक आसमान से बरसी आफत ने 9 लोगों की जिन्दगी छीन ली जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं।
Bihar Weather Latest: बिहार में सोमवार को मौसम ने अपना ऐसा भयानक रुख अख्तियार किया कि भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ। लगभग पूरे बिहार में आसमान में काले और घने बादल उमड़ने से दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक आसमान से बरसी आफत ने 9 लोगों की जिन्दगी छीन ली जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। इनमें गया जी में तीन,मोतिहारी में 5 और वैशाली से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिली है। मोतिहारी में ताड़ के पेड़ पर ठनका गिर गया। पेड़ में आग लग गई जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। इसमें तीन साल की एक बच्ची जिंदा जलकर मर गई और एक बच्चा झुलसकर जख्मी हो गया।
गया संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले काले बादल ने दिन में ही अंधेरा कर दिया। तेज हवा के साथ बारिश होने लगी और वज्रपात के साथ साथ ओले बरसने लगे। जिले के शेरघाटी में वज्रपात के कारण तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में जोगापुर निवासी दिलकेशर, गौतम कुमार, संदीप शामिल हैं। तीनों आठवीं के छात्र थे। बारिश होने के दौरान आम के पेड़ के पास खेल रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई। बच्चे इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। जबतक इलाज के लिए ले जाया जाता तबतक उनकी मौत हो गई।
इधर वैशाली के पटेढ़ी बेलसर इलाके में सोमवार की शाम अचानक आई आंधी-पानी में बरगद का पेड़ गिर गया। मनोरा गांव के वृद्ध अपने झोपड़ीनुमा बथान में बैठे थे। इसी बीच आई आंधी के दौरान वह गिरे बरगद के पेड़ के चपेट में आ गए जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जेसीबी की मदद से पेड़ को हटाकर शव को निकाला गया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें