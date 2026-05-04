Bihar Weather Latest: आसमान से बरसी आफत; 6 बच्चों समेत 9 की मौत, ठनका से कई घर जले

अबतक मिली जानकारी के मुताबिक आसमान से बरसी आफत ने 9 लोगों की जिन्दगी छीन ली जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं।

Bihar Weather Latest: बिहार में सोमवार को मौसम ने अपना ऐसा भयानक रुख अख्तियार किया कि भारी मात्रा में जानमाल का नुकसान हुआ। लगभग पूरे बिहार में आसमान में काले और घने बादल उमड़ने से दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। अबतक मिली जानकारी के मुताबिक आसमान से बरसी आफत ने 9 लोगों की जिन्दगी छीन ली जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। इनमें गया जी में तीन,मोतिहारी में 5 और वैशाली से एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिली है। मोतिहारी में ताड़ के पेड़ पर ठनका गिर गया। पेड़ में आग लग गई जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। इसमें तीन साल की एक बच्ची जिंदा जलकर मर गई और एक बच्चा झुलसकर जख्मी हो गया।

गया संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में काले काले बादल ने दिन में ही अंधेरा कर दिया। तेज हवा के साथ बारिश होने लगी और वज्रपात के साथ साथ ओले बरसने लगे। जिले के शेरघाटी में वज्रपात के कारण तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में जोगापुर निवासी दिलकेशर, गौतम कुमार, संदीप शामिल हैं। तीनों आठवीं के छात्र थे। बारिश होने के दौरान आम के पेड़ के पास खेल रहे थे। इसी दौरान आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई। बच्चे इसकी चपेट में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए। जबतक इलाज के लिए ले जाया जाता तबतक उनकी मौत हो गई।