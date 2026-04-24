Bihar Weather: अप्रैल में जून वाली गर्मी, गयाजी को पछाड़ यह शहर बना सबसे हॉट; आज मौसम कैसा रहेगा?

Bihar Weather Today: मौसम जानकार के अनुसार इस तरह का अधिकतम पारा सामान्यत: मई के दूसरे हफ्ते से जून मध्य में रहती है। एक साथ 10 से 12 शहरों का अधिकतम पारा 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंचना स्वास्थ्य के नजरिये से सतर्कता का संदेश है।

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम ने समय पूर्व तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दो मौसमी परिस्थितियों ने असमय अधिकतम पारा को 45 डिग्री के करीब पहुंचा दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की कमजोरी और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीयुक्त पुरवा के कमजोर पड़ने से बारिश का सिस्टम नहीं बन पा रहा है। इसका असर यह है कि राज्य में अधिकतम पारा असामान्य रूप से बढ़कर 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे अधिकतर शहर भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सूर्योदय का वक्त 05:21 AM बजे है, जबकि सूर्यास्त शाम 06:22 PM बजे होगा। नमी का स्तर 23 % है। वहीं वायुमंडलीय दबाव 1006 के स्तर पर है।

जलवायु और मौसम जानकार के अनुसार इस तरह का अधिकतम पारा सामान्यत: मई के दूसरे हफ्ते से जून मध्य में रहती है। एक साथ 10 से 12 शहरों का अधिकतम पारा 40 से 45 डिग्री के बीच पहुंचना स्वास्थ्य के नजरिये से सतर्कता का संदेश है। पर्यावरणविद और जलवायु विशेषज्ञ डॉ. प्रधान पार्थ सारथी बताते हैं कि पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के लिए पश्चिमी विक्षोभ उत्तरदायी होते हैं। इनके मजबूत रहने से मैदानी इलाकों में बारिश का सिस्टम बनता है। भले बारिश न हो पर प्रभाव से तापमान नियंत्रित रहता है।

इस वर्ष बारिश के दिनों की संख्या में कमी आई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार का कहना है कि बारिश में कमी से अधिकतम तापमान में असामान्य वृद्धि हुई है। मार्च-अप्रैल में अब तक 10 से 12 दिन बारिश हो जानी चाहिए थी। अप्रैल-मई में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पुरवा-शुष्क पछुआ के मेल से दोपहर बाद बारिश का सिस्टम बनता है। झारखंड तक पुरवा की पहुंच बेहतर है।

बक्सर बना बिहार का सबसे गर्म शहर विशेषज्ञों के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों का भी इस स्थिति पर बड़ा असर है। पहले गया जी को बिहार का सबसे गर्म शहर माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि अब बक्सर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। बक्सर पछुआ हवाओं के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। उत्तर प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्से भी इन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

पुरवा की नमी सोख ले रहीं शहर की ऊंची इमारतें पटना सहित शहरी क्षेत्रों में इस बढ़ते तापमान का विशेष प्रभाव देखा जा रहा है। दिन में पछुआ गर्मी लेकर आती हैं, जिन्हें ऊंची इमारतें अवशोषित कर लेती हैं। शाम में जब पुरवा का प्रभाव बनता भी है तो वह इन इमारतों के उष्म प्रभाव को कम करने में सक्षम नहीं हो पाती। ये इमारतें पुरवा की नमी को भी सोख लेती हैं। कंक्रीट संरचनाओं की बढ़ती संख्या से तापमान का असर और अधिक बढ़ रहा है।