Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bihar weather: बिहार में 5 दिनों तक छाता लेकर निकलें, खूब बरसेंगे मानसून के बादल; भीषण गर्मी से राहत

Nishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
Follow us on Google News
share

Bihar weather: बिहार के लगभग सभी जिलों में आज बादल बरसेंगे और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। IMD की मानें तो अब लगभग पूरे बिहार में मानसून का प्रसार हो चुका है। मानसून के बादल अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत दिलाएंगे। 

Bihar weather: बिहार में 5 दिनों तक छाता लेकर निकलें, खूब बरसेंगे मानसून के बादल; भीषण गर्मी से राहत

पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बिहार के शेष जिलों को भी दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपने प्रभाव में ले लिया है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1-3° डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बुधवार को दक्षिण मध्य बिहार में पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय और बेगूसराय में जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं।

वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के बेतिया, मोतीहारी, गोपालगंज, सीवान और सारण जबकि उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्व बिहार में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:कल से मलाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन की शुरुआत, कंकड़बाग-राजेंद्रनगर के लोगों को राहत

अगले पांच दिनों तक राज्यभर का मौसम सुहाना रहेगा। कहीं अधिक तो कहीं कम वर्षा का पूर्वानुमान है। जाहिर है मौसम सुहाना होने और बारिश होने से लोगों को अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी का प्रकोप बना हुआ थाा। इधर बीते 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में भारी बारिश तो राज्य के अधिकतर स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री भभुआ (कैमूर) और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया।

पटना का अधिकतम तापमान गिरा

पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2-5° डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ 28 डिग्री सेल्सियस रहा।

ये भी पढ़ें:बिहार में 44 गन्ना नर्सरी खोलने का प्लान, एक में 5 लाख पौधे; रोजगार का इंतजाम

प्रमुख शहरों का तापमान

शहर - अधिकतम - न्यूनतम

पटना - 32 डिग्री - 28 डिग्री

मुजफ्फरपुर - 29.4 डिग्री - 26.3 डिग्री

गया - 35.5 डिग्री - 27.2 डिग्री

भागलपुर - 34.2 डिग्री - 26.6 डिग्री

इन नौ जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने बुधवार को नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, भागलपुर और पूर्णिया में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ अत्याधिक बारिश 40-50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज गति की हवा चलने की आशंका है।

ये भी पढ़ें:पटना के जेपी गंगा पथ पर देश का पहला इनडोर वनस्पति उद्यान, सिंगापुर जैसा होगा

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।