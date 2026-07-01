Bihar weather: बिहार में 5 दिनों तक छाता लेकर निकलें, खूब बरसेंगे मानसून के बादल; भीषण गर्मी से राहत
Bihar weather: बिहार के लगभग सभी जिलों में आज बादल बरसेंगे और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। IMD की मानें तो अब लगभग पूरे बिहार में मानसून का प्रसार हो चुका है। मानसून के बादल अगले 5 दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत दिलाएंगे।
पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बिहार के शेष जिलों को भी दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपने प्रभाव में ले लिया है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1-3° डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बुधवार को दक्षिण मध्य बिहार में पटना समेत नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय और बेगूसराय में जबकि दक्षिण पश्चिम बिहार के रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, अरवल और औरंगाबाद में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं।
वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के बेतिया, मोतीहारी, गोपालगंज, सीवान और सारण जबकि उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में अधिकतर स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर पूर्व बिहार में सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं।
अगले पांच दिनों तक राज्यभर का मौसम सुहाना रहेगा। कहीं अधिक तो कहीं कम वर्षा का पूर्वानुमान है। जाहिर है मौसम सुहाना होने और बारिश होने से लोगों को अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में अभी भी गर्मी का प्रकोप बना हुआ थाा। इधर बीते 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में भारी बारिश तो राज्य के अधिकतर स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री भभुआ (कैमूर) और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया।
पटना का अधिकतम तापमान गिरा
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में 2-5° डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को पटना का अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस की कमी के साथ 28 डिग्री सेल्सियस रहा।
प्रमुख शहरों का तापमान
शहर - अधिकतम - न्यूनतम
पटना - 32 डिग्री - 28 डिग्री
मुजफ्फरपुर - 29.4 डिग्री - 26.3 डिग्री
गया - 35.5 डिग्री - 27.2 डिग्री
भागलपुर - 34.2 डिग्री - 26.6 डिग्री
इन नौ जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने बुधवार को नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, बांका, भागलपुर और पूर्णिया में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ अत्याधिक बारिश 40-50 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज गति की हवा चलने की आशंका है।
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