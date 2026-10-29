Bihar Weather: सीतामढ़ी और मधुबनी में रेड अलर्ट, पटना समेत बिहार के 32 जिलों में बारिश होगी; अर्नब तूफान से मौसम खराब
अर्नब चक्रवात के प्रभाव से पटना समेत दक्षिण बिहार, कोसी-सीमांचल समेत अन्य इलाकों में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को उत्तर बिहार के दो जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में राज्य भर के कई इलाकों में बारिश, आंधी और वज्रपात की गतिविधियां तेज होने की आशंका है।
पटना, मुख्य संवाददाता। चक्रवात अर्नब का असर राज्य भर के मौसम पर दिख रहा है। बादल छाए हैं और अधिकतर जिलों में रिमझिम बारिश हो रही है। शुक्रवार को मधुबनी और सीतामढ़ी में मौसम का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यहां भारी से अति भारी बारिश की आशंका है। रोहतास और कैमूर जिले में शुक्रवार सुबह तक भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी पटना में भी गुरुवार सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों में बारिश और हवा की तीव्रता अधिक रही। पटना में बारिश के बीच काले बादलों से आसमान पटा है। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। शुक्रवार को भी पटना सहित मध्य बिहार में बारिश का चक्र बना रहेगा।
मौसम विभाग ने बिहार के लिए अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। यह चेतावनी शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे तक के लिए मान्य है। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश और कम दृश्यता की स्थिति रहेगी। राज्य भर में वज्रपात और आंधी की चेतावनी है।
बिहार के किन जिलों में 30 अक्टूबर को किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम
रेड अलर्ट: अत्यंत खराब मौसम-
सीतामढ़ी और मधुबनी जिले में रेड अलर्ट जारी की गई है। यहां भारी से बहुत भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की संभावना है।
ऑरेंज अलर्ट : खराब मौसम-
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में शुक्रवार तक ऑरेंज वार्निंग है। यहां तेज हवा (40-50 किमी प्रति घंटा) के साथ बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
येलो अलर्ट : इन जिलों में सतर्क रहें-
राज्य के अधिकांश जिले येलो जोन में हैं, जिनमें पटना, गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय शामिल हैं। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज हवा चलने की संभावना है।
इन जिलों के लिए कोई चेतावनी नहीं
खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, जमुई और बांका में फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि बादलों का डेरा बना रहेगा।
मौसम विभाग की अपील
विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले में न निकलें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अर्नब चक्रवात के प्रभाव से बिहार में अगले 24 घंटे तक बारिश संबंधी गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। शनिवार के बाद इन गतिविधियों में गिरावट आने के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।