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Bihar Weather: मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी, पटना और नालंदा में भी आंधी-बारिश की चेतावनी

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर बिहार के 5 जिलों में रात तक आंधी और तेज बारिश की आशंका जताई है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली यानी ठनक गिरने का भी खतरा है। पटना, नालंदा, गयाजी जैसे जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है।  

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बिहार के पांच जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट (File Photo by Hindustan Times)

Bihar Weather: मौसम विभाग ने गुरुवार 13 अगस्त की रात बिहार में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुजफ्फरपुर समेत 5 जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश और कई जगहों पर ठनका गिरने की चेतावनी है। वहीं, पटना, नालंदा, समस्तीपुर समेत आसपास के अन्य जिलों में भी मौसम खराब रहने की आशंका है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी दिखाया गया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार शाम को इसका तात्कालिक पूर्वानुमान जारी किया है। गुरुवार को दिन में छपरा और मोतिहारी में झमाझम बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सारण (छपरा) और पूर्वी चंपारण जिलों के 32 प्रखंडों में गुरुवार रात तक तीव्र दर्जे की मेघगर्जन और वज्रपात के साथ आंधी और झमाझम बारिश होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। इन जिलों में कहीं-कहीं ठनका गिरने का भी खतरा बना रहेगा। खराब मौसम में लोगों को खुले स्थानों में ना जाने, पक्के मकान की शरण लेने, ऊंचे पेड़ और बिजले के खंभों से दूर रहने और खेत में काम नहीं करने की हिदायत दी गई है।

जिन जगहों पर रेड अलर्ट जारी हुआ है, उनमें मुजफ्फरपुर जिले के सभी 16 प्रखंड, साऱण जिले के अमनौर, ईशपुर, तरैया, दरियापुर, नगरा, परसा, पानापुर, बनियापुर, मकेर, मढ़ौरा एवं मशरक, वैशाली जिले के पातेढ़ी बेलसर, लालगंज एवं वैशाली, सीतामढ़ी जिले का रून्नीसैदपुर और पूर्वी चंपारण जिले का मेहसी प्रखंड शामिल है।

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पटना समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

इसी के साथ, पटना, गयाजी, जहानाबाद, नवादा, अरवल, नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी गुरुवार रात तक तेज बारिश और मध्यम दर्जे की मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।

पटना के इन प्रखंडो में मौसम खराब रहने की आशंका

तात्कालिक अलर्ट के अनुसार पटना जिले के अथमलगौला, खुसरूपुर, दनियावां, दुल्हिनबाजार, पंडारक, पटना ग्रामीण, पालीगंज, पुनपुन, फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़ , बेलछी और मसौढ़ी प्रखडं में मौसम खराब रह सकता है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है।

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शाम तक छपरा में हुई सर्वाधिक बारिश

मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को राज्य में कुछ जगहों पर मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय रही। खासकर सारण जिले में झमाझम बारिश देखी गई। सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे तक छपरा में सर्वाधिक 32.6 मिलीमीटर पानी गिरा। मोतिहारी में 27.3, पटना में 2.2, वाल्मीकिनगर में 1.4, जीरादेई (सीवान) में 1 और जहानाबाद में 1 मिलीमीटर पानी गिरा। अरवल, वैशाली, शेखपुरा और भागलपुर में भी छिटपुट बरसात हुई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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