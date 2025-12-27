28 दिसंबर तक पूरे बिहार में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, पटना में भी 3 दिन पड़ेगी भयंकर ठंड

संक्षेप: Bihar Mausam Update: पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में अगले तीन दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरा 29 जिलों में शीत दिवस की भी चेतावनी है।

Bihar Weather Update: मौसम विभाग ने पूरे बिहार में 28 दिसंबर तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्यभर में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। साथ ही 29 जिलों में शीत दिवस यानी कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना में भी 3 दिन भयंकर ठंड पड़ने के आसार हैं, यहां सीजन में पहली बार पारा 10 डिग्री पहुंच गया है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को भी उत्तर बिहार के जिलों में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। हालांकि, 31 दिसंबर से ठंड में कमी आने के आसार हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही शीतलहर जैसे हालात कम होंगे और तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत मिल सकती है।

3 दिनों तक इन जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोलागंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, नवादा, गयाजी, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और पटना।