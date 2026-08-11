Bihar Weather Today 11 August:बिहार के सुपौल -अररिया, किशनगंज समेत 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, मौसम का हाल
Bihar Weather Today 11 August: बिहार में यूं तो मानसून की गतिविधियां कमजोर हैं। मंगलवार को मौसमविदों के मुताबिक सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, रोहतास समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है।
Bihar Weather Today 11 August: बिहार में बारिश की छिटपुट गतिविधियां बनी हुई हैं। राज्य में बारिश की कमी से उमस भरी गर्मी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 12 जिलों में गरज-तड़क का अलर्ट जारी किया है। सोमवार को सुबह में पटना में बादलों की आवाजाही रही, लेकिन दिन चढ़ते उमस ने परेशान किया। मंगलवार को भी लगभग मौसम की यही स्थिति रहेगी। पटना का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा।
शेखपुरा में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रहा। पूर्णिया के श्रीनगर में सर्वाधिक वर्षा 58.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसमविदों के मुताबिक सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, कैमूर, रोहतास, अरवल, भोजपुर, बक्सर और औरंगाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री दर्ज किया गया
पूर्णिया में सोमवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहा। हालांकि दिन चढ़ते ही धूप खिलने से उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के सहायक वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया कि सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आगे कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज राज्य के कई हिस्सों में 30-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा मेघगर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि बिहार में 10-16 अगस्त तक गरज-चमक का दौर रह सकता है। इसके अलावा 13, 14, 15 और 16 अगस्त को बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई भी है। 15 अगस्त को बिहार में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।