कहीं भारी, तो कहीं बहुत भारी बारिश का अलर्ट; बिहार के इन जिलों में आज झमाझम के आसार

Bihar Mausam: उत्तर बिहार में शुक्रवार को अच्छी बारिश के आसार हैं। सीमांचल में बहुत तेज भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं अन्य जिलों में भी भारी बरसात हो सकती है। पटना समेत पूरे राज्य में आंधी और बिजली का खतरा बना रहेगा।

Bihar Weather Today: बिहार में शुक्रवार को गरज-तड़क के साथ बारिश के आसार हैं। सीमांचल में अति भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा उत्तर बिहार की अन्य जगहों पर भी भारी बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना में भी शुक्रवार को बादल छाए रहने और बरसात की संभावना है। बीते 24 घंटे के भीतर भी राज्य के 10 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई।

मौसम विभाग ने पूरे बिहार में शुक्रवार को मेघगर्जन के साथ वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है। खराब मौसम में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। उत्तर बिहार, कोसी-सीमांचल के 19 जिलों में आंधी-ठनका का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, शेष में येलो अलर्ट है।

पटना मौसम केंद्र द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, खगड़िया, बक्सर और कैमूर जिले में भी भारी बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में अगले 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। पटना में गुरुवार को अधिकतम पारा 33.3 डिग्री और न्यूनतम 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।