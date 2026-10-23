बिहार में 28 अक्टूबर से भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी में उठ रहा तूफान
बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवाती तूूफान उठ रहा है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर से दक्षिण बिहार और सीमांचल क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 1 नवंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की आशंका है।
पटना, मुख्य संवाददाता। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव होगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने शुक्रवार को 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने की भी आशंका है। ऐसे में जनजीवन अस्तव्यस्त हो सकता है।
मौसम विभाग के संख्यात्मक मॉडलों के विश्लेषण के अनुसार दक्षिण-पूर्वी तथा उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी एवं अंडमान द्वीपसमूह के ऊपर स्थित वायु चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 23 अक्टूबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है। इससे संबंधित परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है।
इसके 24 अक्टूबर को अवदाब में, 25 अक्टूबर को गहरे अवदाब में और 26 अक्टूबर की सुबह तक पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की बहुत अधिक संभावना है। इसके बाद, चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा तटों की और बढ़ सकता है।
चक्रवाती तूफान से बिहार के मौसम पर यह असर होगा
बिहार में पूर्वी हवाओं के सक्रिय प्रवाह से वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप 28 अक्टूबर से 1 नवंबर के दौरान बिहार के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर 29 अक्टूबर को भारी बारिश की प्रबल संभावना है। साथ में मेघगर्जन, वज्रपात और झोंकेदार हवा चलेगी।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को चेतावनी जारी कर कहा है कि वज्रपात के कारण जन-धन एवं पशुधन की हानि, आंधी-वज्रपात के कारण खड़ी फसलों तथा फलदार वृक्षों को नुकसान, तेज हवा एवं खराब मौसम के कारण झुग्गी-झोपड़ियों एवं कच्चे मकानों को नुकसान हो सकता है। मौसम खराब होने पर लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है।
पूर्णिया, गया समेत इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
चक्रवाती तूफान का असर बिहार के झारखंड और पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में ज्यादा देखा जाएगा। मौसम विभाग ने सीमांचल और दक्षिण बिहार में मौसम अधिक खराब होने की आशंका जताई है। 29 अक्टूबर को गया, कैमूर, औरंगाबाद, पूर्णिया और किशनगंज जिला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं।
किसानों के लिए सलाह
मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ आनंद शंकर ने किसानों से कहा कि यह खरीफ फसलों की कटाई का भी समय है, इसलिए पकी हुई फसलों की कटाई कर सुरक्षित स्थान पर रख लें। खेतों में कटी हुई तथा खुले स्थानों पर सुखाने के लिए रखी गई फसलों को बारिश से बचाएं और सुरक्षित भंडारण करें। यदि आवश्यक ना हो तो इस अवधि के दौरान फसलों की कटाई स्थगित रखें। सब्जियों की फसलों में फिलहाल सिंचाई स्थगित रखें।
आम लोगों के लिए सलाह
वज्रपात के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों, जलाशयों तथा बिजली के खंभों के पास ना रहें, पक्के भवन में शरण लें। बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फोन और विद्युत उपकरणों से दूरी बनाएं। खराब मौसम में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का पालन करें और हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।