मोतिहारी से कैमूर तक चलेगी लू, बिहार में हीटवेव का अलर्ट जारी; मौसम विभाग का आंधी-बारिश पर भी अपडेट
Bihar Weather Forecast: बिहार में अगले एक सप्ताह तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 5 से 8 जून तक विभिन्न जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी और बारिश के भी आसार बने रहेंगे।
Bihar Weather Forecast: बिहार में जून महीना शुरू होते ही तापमान चढ़ने लग गया है। मौसम विभाग ने राज्य में भीषण लू की चेतावनी जारी कर दी है। मोतिहारी से लेकर कैमूर तक हीटवेव की आशंका है। अगले एक सप्ताह तक राज्य में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। राजधानी पटना में भी पारा चढ़ने के आसार हैं। दूसरी ओर, आंधी-बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बुधवार को पटना, मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में दिन का पार चढ़ गया। बीते 24 घंटे के भीतर बक्सर सबसे ज्यादा गर्म रहा।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से जारी पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार 4 जून को राज्य भर में मौसम सामान्य और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद 5 जून से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। इस दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। खासकर दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के जिलों में इसका असर ज्यादा देखा जाएगा।
5 मई को 11 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार को 11 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बेतिया (पश्चिम चंपारण), मोतिहारी (पूर्वी चंपारण), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), बक्सर, भोजपुर (आरा), अरवल, औरंगाबाद, रोहतास (सासाराम) और कैमूर (भभुआ) जिले में हीटवेव चलने के आसार हैं।
4 दिन तक रहेंगे भयंकर लू के हालात
बिहार में 5 मई के बाद चार दिनों तक हीटवेव के हालत बने रहेंगे। 6 जून को दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी है। इसके बाद 7 जून को गयाजी, नालंदा, पटना, बेगूसराय जिलों में भी हीटवेव का असर देखने को मिल सकता है। 8 जून को समूचे दक्षिण बिहार के साथ-साथ उत्तर बिहार के कुछ जिलों में भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 जून के बाद भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने की संभावना है।
आंधी-बारिश की भी चेतावनी
भयंकर गर्मी के साथ ही बिहार में आंधी-बारिश का मौसम भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कोसी, सीमांचल, मिथिला और पूर्वी बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग दिन आंधी, बारिश और वज्रपात के अलर्ट जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में 5 से 9 जून तक मौसम बिगड़ने की आशंका बनी रहेगी।
आज बक्सर में सर्वाधिक तापमान
बिहार में बुधवार 3 जून को 12 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। बक्सर में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कैमूर, रोहतास और पश्चिम चंपारण में भी पारा 40 डिग्री के ऊपर रहा। राजधानी पटना में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई, यहां 39.2 डिग्री दर्ज किया गया। अन्य सभी जिलों में दिन का पारा 40 से नीचे रहा। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, फारबिसगंज (अररिया), दरभंगा, सबौर (भागलपुर), राजगीर (नालंदा), जीरादेई (सीवान) के तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी हुई।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।