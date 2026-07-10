Bihar Weather: मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों में आज भारी बारिश, 12 में गरज-तड़क का ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: आज शुक्रवार को बिहार के चार जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावे 12 जिलों में गरज-तड़क की चेतावनी दी गयी है।

Bihar Weather Today: मानसून ने देशभर में प्रसार पा लिया है। मानक तिथि (आठ जुलाई) से एक दिन की देरी से इस बार देशभर में इसने प्रसार पाया है। इस बीच बिहार में बारिश की कमी अभी भी 53 प्रतिशत है। आज शुक्रवार को राज्य के चार जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावे 12 जिलों में गरज-तड़क की चेतावनी दी गयी है। आम जनों खासकर किसानों को मौसम के मिजाज को देखते हुए कामकाज पर जाने की सलाह दी गई है।

मौसमविदों के अनुसार शुक्रवार को राज्य के चार जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य भर में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी साथ ही छिटपुट बारिश के आसार हैं। वहीं समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, पश्चिमी चंपारण, सारण और वैशाली में गरज तड़क का औरेंज अलर्ट जारी किया है।

बंगाल की खाड़ी तक जा रहा मानसून टर्फ आज पटना में बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बारिश संभावित है। सूबे में मानसून ट्रफ के आने से बादलों की सक्रियता बनी हुई है। मानसून ट्रफ अभी डेहरी, धनबाद, दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इसके प्रभाव से कुछ जगहों पर भारी तो कुछ जगह मध्यम बारिश की स्थिति बनी हुई है। गुरुवार को कटिहार जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। सुबह में मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में भी बारिश हुई।