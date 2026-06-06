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Bihar Weather: बिहार में मॉनसून से पहले ही भारी बारिश, हवा-हवाई हुई हीटवेव; देखें मौसम विभाग का अलर्ट

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, पटना
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सीमांचल में शनिवार सुबह झमाझम बरसात हुई। पटना समेत पूरे दक्षिण बिहार में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4-5 दिनों तक बिहार में प्री-मॉनसून का मौसम रहने की संभावना है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी।

Bihar Weather Forecast: बिहार में मॉनसून आने से पहले ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल समेत कई जिलों में शनिवार सुबह झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूरे बिहार में प्री-मॉनसून की बरसात होने के आसार जताए हैं। अगले 4-5 दिनों तक पटना से मोतिहारी, गयाजी से किशनगंज तक मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा है। बारिश के साथ आंधी चलने की भी आशंका है। दूसरी ओर, राज्य में हीटवेव अब छू-मंतर होती नजर आ रही है। आंधी-बारिश से लू का फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने ताजा पूर्वानुमान जारी कर राजधानी पटना समेत समूचे दक्षिण बिहार में शनिवार 6 मई को आंधी-बारिश की आशंका जताई। कटिहार, भागलपुर और बांका जिले में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। कोसी और सीमांचल के इलाकों में भी मौसम बिगड़ा हुआ है।

सीमांचल और पूर्वी बिहार में झमाझम बारिश

पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर समेत आसपास के इलाकों में शनिवार से तेज बारिश हुई। शहर में सड़कों और निचला क्षेत्रों में जलजमाव की स्थिति हो गई है। झमाझम बारिश होने से गर्मी और उमस से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिससे तापमान काफी गिर गया।

मधुबनी में बिजली आपूर्ति बाधित

मधुबनी में ठनका गिरने से सुबह करीब 7 घंटे चकदह और रामपट्टी पावर सब स्टेशन की बिजली बाधित रही। इससे पेयजल के लिए लोगों को काफी परेशानी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलटी लाइन में फॉल्ट आने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। मधुबनी शहर में वज्रपात से कई ट्रांसफार्मर के फ्यूज उड़ गए, जिसे ठीक किया गया। आकाशीय बिजली से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

सुपौल और बांका में झमाझम

सुपौल में जिला मुख्यालय के साथ ही सरायगढ़, बसंतपुर, पिपरा, किशनपुर, त्रिवेणीगंज, निर्मली, छातापुर, प्रतापगंज समेत कई जगहों पर तेज पानी गिरा। बांका में भी सुबह 8 बजे से मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। आंधी से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, लोगों को पेयजल की समस्या से दो-चार होना पड़ा। कई जगहों पर पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे रोड बाधित हो गए।

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7 और 8 जून को पटना समेत 27 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को 27 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर समेत आसपास के जिलों में मौसम बिगड़ा रहने की आशंका है। लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई है।

9 और 10 जून को उत्तर बिहार में भारी बारिश

अगले सप्ताह मंगलवार और बुधवार को उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में भी आंधी और बरसात का दौर रहेगा। 9 जून को सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, 10 जून को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में भारी बारिश का अलर्ट है।

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बिहार में 3-4 दिन लेट पहुंचेगा मॉनसून

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इस बार मॉनसून बिहार में 3-4 दिन की देरी से दस्तक देगा। सामान्य तौर पर बिहार में मॉनसून 12 से 13 जून तक पहुंचता है। इस साल 15 से 16 जून के बीच इसके बिहार की सीमा में प्रवेश करने की संभावना है। मॉनसून की एंट्री सीमांचल के रास्ते होगी। इसके बाद अन्य जिलों में उसका प्रसार होगा। इस मॉनसून सीजन बिहार में सामान्य से औसतन कम बारिश होने की संभावना है। हालांकि, इससे पहले झमाझम प्री-मॉनसून बरसात होने के पूरे आसार हैं।

(पूर्णिया, कटिहार, बांका, सुपौल और मधुबनी से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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