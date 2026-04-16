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Bihar Weather: बिहार में जारी है गर्मी का टॉर्चर, पारा अभी और चढ़ेगा; पटना में कैसा है मौसम

Apr 16, 2026 06:22 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather: अगले दो दिनों तक मौसम में परिवर्तन को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। पटना समेत राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। न्यूनतम में भी अगले 2-3 दिनों तक कोई खास बदलाव के आसार नहीं है।

Bihar Weather: बिहार में जारी है गर्मी का टॉर्चर, पारा अभी और चढ़ेगा; पटना में कैसा है मौसम

Bihar Weather: अगले तीन-चार दिनों तक गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। दिन का पारा लगातार चढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को बिहार का पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री डेहरी (रोहतास) और सर्वाधिक न्यूनतम 19.9 डिग्री सेल्सियस वैशाली में दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.9° डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया।

इस दौरान वर्षा की मात्रा भी शून्य रही। अगले दो दिनों तक मौसम में परिवर्तन को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। पटना समेत राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। न्यूनतम में भी अगले 2-3 दिनों तक कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। उत्तर पूर्व बिहार को छोड़कर राज्यभर में मौसम शुष्क बना रहेगा।

पटना का अधिकतम पारा 0.4 डिग्री बढ़ा, 38 से ऊपर

पटना में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ जिले का अधिकतम 38.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले मंगलवार को भी राजधानी का अधिकतम तापमान 0.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 37.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। दिन के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के कारण दोपहर में सड़कें सुनसान रहीं। लोग जरूरी काम से ही घर और दफ्तरों से बाहर निकले। सुबह से ही तेज धूप से दोपहर में भीषण गर्मी का एहसास रहा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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