Bihar Weather: अभी तीन दिनों तक सताएगी गर्मी, 18 जून के बाद बारिश, 19-20 को आंधी-ठनका

बिहार में अभी तीन दिनों तक गर्मी सताएगी। 18 जून के बाद बारिश की संभावना है।

Bihar Weather Latest: बारिश की किल्लत से सूबे में अधिकतम तापमान बढ़ता जा रहा है। सोमवार को पटना का अधिकतम तापमान फिर से 40 डिग्री पर पहुंच गया औैर लोगों ने भीषण गर्मी महसूस की। सोमवार को मानसून के पटना में दस्तक देने की मानक तिथि थी, लेकिन यह तीन दिन से मुजफ्फरपुर में ठिठका हुआ है। इससे राजधानी के लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। ताजा परिस्थतियों के बीच इसके राज्य के शेष भागों में प्रसार का अनुकूल वातावरण नहीं दिख रहा है। ऐसे में अभी तीन दिन गर्मी से दो-चार होना पड़ेगा। सोमवार को भी गर्मी अधिक रहने से लोगों को परेशानी की सामना करना पड़ा। हालांकि, सोमी अमावस्या की तिथि होने के कारण मंदिरों में गर्मी के बावजूद भारी भीड़ दिखी।

मौसमविदों का कहना है कि दक्षिण बिहार की ओर बारिश का कोई चिह्नित सिस्टम अभी नहीं है। नमी और तापमान के मिश्रण से स्थानीय सिस्टम बारिश करा भी दे, लेकिन झमाझम बारिश के आसार बेहद कम हैं। इस वजह से गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। सोमवार को जिन तीन शहरों का अधिकतम तापमान 40 या उससे पार रहा उसमें सोमवार को 40.0 डिग्री, शेखपुरा और भभुआ का 41.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना के अधिकतम तापमान में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई।

दक्षिण बिहार में 19 -20 को आंधी पानी की चेतावनी मौसमविदों के मुताबिक 19 और 20 जून को दक्षिण बिहार में आंधी-पानी का येलो अलर्ट है। इसी बीच उत्तर बिहार में औरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को भी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र के लिए गरज-तड़क का औरेंज अलर्ट है। सीमांचल में भारी बारिश की चेतावनी है। दक्षिण बिहार में तपिश की स्थिति बनी रहेगी।

इन स्थानों पर बारिश हुई : कटिहार के अजामनगर में 37.2 मिमी, मनिहारी में 10.4 मिमी,कटिहार में 26.8 मिमी, पूर्णिया के रूपौली में 15.6 मिमी, मधेपुरा के अलालनगर में 13.6 मिमी, किशनगंज के कोचाधाम में आठ मिमी, पश्चिम चंपारण के गौनाहा में 3.2 मिमी, बगहा में दो मिमी वर्षा दर्ज की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान : सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान इस प्रकार से दर्ज किया गया-

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 40.0 29.5

गयाजी 39.4 26.8

भागलपुर 37.3 26.8

मुजफ्फरपुर 35.0 28.0