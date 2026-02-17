Bihar Weather: दिन में चुभने वाली गर्मी, रात और सुबह ठंड; बिहार में आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: दिन के वक्त गर्मी की दस्तक ने लोगों को ठंड से राहत जरुर दिलाई है लेकिन अभी भी रात और सुबह के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि, रात के वक्त ओस और सुबह कोहरा अब नजर नहीं आ रहा है। सुबह और रात के वक्त गुलाबी ठंड है।

Bihar Weather: बिहार में रंग बदलते मौसम ने सबको हैरान कर रखा है। अभी फरवरी का महीना चल रहा है लेकिन राज्य के कई हिस्से में लोगों को दिन के वक्त मार्च वाली गर्मी का एहसास हो रहा है। करीब-करीब हर रोज दिन खुलने के बाद कड़ी धूप निकल रही है। दिन के वक्त गर्मी की दस्तक ने लोगों को ठंड से राहत जरुर दिलाई है लेकिन अभी भी रात और सुबह के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि, रात के वक्त ओस और सुबह कोहरा अब नजर नहीं आ रहा है। सुबह और रात के वक्त गुलाबी ठंड है। कुल मिलाकर बिहार में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकांश स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इस दौरान किसी तरह की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से नहीं जारी की गई है।

मौसम विभाग ने बताया है कि आज उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में अधिकतम तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर औऱ सममस्तीपुर में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान इतना ही रहेगा।

पटना सहित सूबे की हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई वसंत में पटना सहित सूबे के शहरों की परिवेशीय वायु की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ है। बिहार के अधिकतर शहरों की हवा संतोषजनक श्रेणी में है। दरअसल पिछले एक पखवारे से हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, जिससे वातावरण में धूलकण नहीं जम रहे हैं। इनकी मात्रा में गुणात्मक रूप से कमी आई है। इससे सोमवार को भी राज्य के 14 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 100 या इससे नीचे यानी संतोषजनक श्रेणी में रहा। राज्य के किसी भी शहर में सोमवार को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नहीं रही।