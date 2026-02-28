Bihar Weather: बिहार में होली से पहले हीट अटैक शुरू, वीकेंड पर 3 डिग्री चढ़ेगा तापमान

बिहार में होली से पहले चुभन वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। राज्यभर में दिन का तापमान 33 डिग्री पहुंच गया है, आज और कल में इसके 35 डिग्री सेल्सियस के पार होने के आसार हैं।

Bihar Weather News: बिहार में होली से पहले गर्मी का सितम शुरू हो गया है। राज्य के तापमान में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इससे प्रदेश का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। इससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। शुक्रवार को बिहार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 48 घंटों के दौरान एक से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। इससे दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होगा। शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई।

राज्य का अधिकतम तापमान 27.6 से 33.3 सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.1 से 19.6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे अधिक तापमान 33.3 डिग्री कैमूर में और सबसे कम तापमान 12.1 डिग्री किशनगंज में दर्ज किया गया।

इस साल पहली बार पटना का पारा 30 डिग्री के पार: राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में बीते 24 घंटे के भीतर गिरावट आई। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस साल का सबसे अधिक है। अधिकतम तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की गिरावट आई।

राजधानी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री दर्ज किया गया। लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। खासकर दोपहर के समय लोग घर से निकलने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फरवरी महीने के अंत में ही लोगों को चुभन वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। होली पर तापमान में और बढ़ोतरी के आसार नजर आ रहे हैं।

कैमूर सबसे गर्म, 10 जिलों में 30 के ऊपर पारा शुक्रवार को 33.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बिहार में कैमूर सबसे गर्म जिला रहा। इसके बाद रोहतास जिले के डेहरी , औरंगाबाद और गयाजी में 32 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। शेखपुरा, पटना, राजगीर (नालंदा), सासाराम, मोतिहारी, मुंगेर और बांका में भी पारा 30 डिग्री के ऊपर रहा। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के 19 जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।