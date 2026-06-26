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Bihar Weather: जून में लगातार चौथे साल मानसून का रंग फीका, क्या कहते हैं IMD के मौसम वैज्ञानिक?

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, चंदन द्विवेदी, पटना
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यह लगातार चौथा साल है, जब जून में मानसून का रंग फीका है। 2025 में जून माह में सामान्य से 30%, 2024 में 52% और 2023 में 48% कम बारिश दर्ज की गई थी।

Bihar Weather: जून में लगातार चौथे साल मानसून का रंग फीका, क्या कहते हैं IMD के मौसम वैज्ञानिक?

Bihar Weather: मानसून की आगमन अवधि के आरंभिक और महत्वपूर्ण महीने जून में बिहार में बादलों की बेरुखी बनी हुई है। यह लगातार चौथा साल है, जब जून में मानसून का रंग फीका है। 2025 में जून माह में सामान्य से 30%, 2024 में 52% और 2023 में 48% कम बारिश दर्ज की गई थी। जून बीतने में मात्र पांच दिन शेष रह गये हैं। ऐसे में तय मानक से सूबे में 48 प्रतिशत बारिश की कमी बनी हुई है। राज्य भर में अब तक सामान्य बारिश 115.5 मिमी होनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 60.1 मिमी ही बारिश हुई है। यही वजह है कि सूबे में लू के हालात बने हैं। बारिश की कमी से खेती-किसानी के लिए विपरीत परिस्थितियां बनने के साथ साथ भूगर्भ जल स्तर में कमी आ रही है।

कैमूर में चार दिन और रोहतास में तीन दिन से उष्ण लहर

बारिश की कमी से कैमूर में पिछले चार दिनों से लगातार हीट वेव (उष्ण लहर) की स्थिति है। बक्सर भी तीन दिनों से लू की चपेट में है। शेखपुरा में दो दिनों से हीट वेव है। औरंगाबाद और पटना भी बेहाल है। इन शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री से 5.9 डिग्री अधिक तक है। आलम यह है कि सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक मौसम की तल्खी से लोग दो चार हैं।

एक दशक में सिर्फ तीन बार मानसून की सामान्य बारिश

जून में अब मौसम का यह रंग नया नहीं रह गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि 2016 से लेकर 2025 के बीच मात्र तीन बार ही जून महीने में मानसून की बारिश सामान्य या उससे अधिक हुई है। 2022 में सामान्य से छह प्रतिशत, 2021 में सामान्य से 111प्रतिशत और 2020 में सामान्य से 82 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। बीते एक दशक में मानसून की दगाबाजी सात सालों में दिखी। इनमें 2016 में 21 प्रतिशत, 2017 में 48 प्रतिशत, 2018 में 39 प्रतिशत एवं 2019 में 40 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार बताते हैं कि जून में बारिश की कमी का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में दिखा है। मानक से कम बारिश राज्य में दर्ज की गई है। जून में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान किया गया था। मानसून अवधि में स्थिति में सुधार के आसार हैं।

पटना में दिन भर तपिश से परेशान रहे लोग, देर रात बूंदाबांदी से राहत

पटना में गुरुवार को दिनभर तपिश रही। हालांकि देर रात बूंदाबांदी से लोगों को थोड़ी राह मिली। दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में भारी गर्मी है। सीमांचल को छोड़कर बाकी जिलों में भी कमोबेस ऐसे ही हालात हैं। उत्तर बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पुरवा हवा का प्रभाव है। इससे सूबे में आंधी पानी की गतिविधियां इस हफ्ते बढ़ेंगी। शुक्रवार को उत्तर बिहार के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी कर चेतावनी जारी की गई है। अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिले में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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